Wordt deze zomer een zomer zonder zomerstop?

Kunnen voetballers in juli ook de wei in? Een aantal clubs bekijkt de mogelijkheden al. Nu de corona-epidemie voetbalclubs tot een pauze dwong, overwegen zij een zomer zonder zomerstop.

“Veel leden gaan dit jaar niet of niet lang met vakantie”, zegt Corné Lauwen, voorzitter van DSE Etten-Leur. “Dan zou het mooi zijn als zij op de club terecht kunnen. Wij moeten het alleen geregeld krijgen maar wij willen wel door.”

“De clubs in Zevenbergen starten het nieuwe seizoen al eind juni, begin juli”, zegt Seolto voorzitter Henk Driessen. “Een zomer zonder zomerstop dus. En bij de buren van vv Virtus precies hetzelfde.”

Ook bij Internos Etten-Leur en Unitas ’30 sporten de voetballers in de zomermaanden waarschijnlijk ‘gewoon’ door. Daar zitten wel wat ‘vrijwilligers’ haken en ogen aan. Oudere trainers zitten in de risicogroep en die moeten de clubs wel tijdelijk vervangen. En alle clubs hebben toezichthouders voor de corona-regels nodig.

Internos-voorzitter George Koster: “Wij laten onze leden de komende maanden graag doorspelen als de gemeente het goed vindt. Als die plannen heeft voor onderhoud aan het terrein, kan dat problemen geven.”

Unitas’ hoofd voetbalzaken Corné de Jong. “Normaal gesproken begint de zomerstop op 11 juni. Tegen die tijd bekijken wij de behoefte van de leden en of er genoeg capaciteit is.”

“De jongste jeugd profiteert nu lekker van de herstart van de trainingen. Maar de wat oudere jeugd en de senioren missen toch hun wekelijkse partijtjes. En ik weet niet hoe groot te behoefte is om langer door te trainen als dat op anderhalve meter moet.”

