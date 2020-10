Waar en hoe kan een clubbestuur een VOG aanvragen?

Een clubbestuur kan gratis een Verklaring Omtrent Gedrag VOG aanvragen voor alle vrijwilligers. Uit een VOG blijkt of het historische gedrag van iemand bezwaar oplevert voor een beoogde taak.

Een clubbestuur kan vrijwilligers verplichten om een VOG te overleggen. Dit is één van de maatregelen om de kans op grensoverschrijdend gedrag op de club te verkleinen.

Iedere drie jaar

Een VOG biedt geen 100% garantie. Maar de verplichting om een VOG te overleggen toont aan dat een club de veiligheid van iedereen serieus neemt. Het is verstandig om iedere drie jaar opnieuw een gratis VOG aan te vragen.

Een VOG aanvragen is simpel

Het aanvragen is heel simpel. Maar zorg voor de aanmelding dat de vereniging voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens doorloopt de club de vijf onderstaande stappen:

1. Meld de vereniging aan. Na goedkeuring kunnen de club stap 2 t/m 5 zetten;

2. Vraag e-herkenning aan. Dit is een soort DigiD voor organisaties;

3. Zet de VOG-aanvraag klaar en vink het gewenste screeningsprofiel aan. Start de aanvraag.

Voor VOG’s voor clubvrijwilligers is het nuttig om risicogebied 8 aan te vinken, gevolgd door nummer 84;

4. Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag vervolgens afmaken. Degene voor wie de screening geldt, krijgt een link om de resterende gegevens in te vullen. Hij of zij logt in met DigiD en gaat akkoord;

5. Vergeet niet om de vrijwilliger(s) de VOG te laten overleggen.

Meer preventie

Naast het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers kan de club nog meer doen aan preventie. Bij het aanstellen van trainers en coaches kan de club:

. referenties van de vrijwilliger opvragen;

. via de bond een aanvraag raadpleging register met ontuchtplegers doen;

. een vertrouwenscontactpersoon aanstellen.

Soms kan een vrijwilliger geen VOG overleggen omdat deze door screeningsautoriteit Justis is geweigerd. Dat kan ook een vrijwilliger van uw vereniging overkomen. Lees wat de mogelijkheden zijn indien een VOG is afgewezen.

