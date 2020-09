Een veilige sportcultuur voor elke Amsterdammer

Ondanks alle inzet van vrijwilligers heeft niet elke sportvereniging een veilige sportcultuur. Het Amsterdams Sportakkoord moet helpen om daar iets aan te doen.

Volwaardig meedraaien

Op een trainingsveld van vv Sloterdijk spelen iedere week spelers uit zogenoemde kwetsbare groepen. Maar op het veld telt alleen de strijd om de bal. De trainingen zijn een initiatief van Stichting Life Goals, mede-ondertekenaar van het Amsterdams Sportakkoord.

“Wij willen hen via sport weer volwaardig mee laten doen in de maatschappij”, zegt initiatiefnemer Tom van Ketel. “Wij leiden vluchtelingen en statushouders ook op tot assistent-jeugdtrainers. En een groep verslaafden houdt het terrein van vv SDZ bij waar zij ook kunnen sporten.”

Geen veilige sportcultuur

Volgens sportwethouder Simone Kukenheim voelen te veel Amsterdammers zich bij een sportclub niet veilig. De gemeente gaat de komende jaren clubs helpen om racisme en discriminatie tegen te gaan. Maar ook om een sfeer te veranderen waarin presteren belangrijker is dan spelplezier.

Kukenheim: “Uit KNVB-onderzoek blijkt dat veel kinderen rond hun elfde stoppen met voetbal. Dat is vaak omdat zij de trainers niet leuk vinden of omdat ze niet hoger mogen spelen. Dat is zonde.”

Strenger optreden

Amsterdam gaat strenger optreden tegen clubs die de gedragsregels niet handhaven. Er komen voor een veilige sportcultuur regels over een VOG voor trainers. En er komen trainingen en (online) workshops om de 15.000 clubtrainers en -coaches te helpen een open cultuur te stimuleren.

In het mannentophockey komen negatieve uitingen over homoseksualiteit regelmatig voor. Dat bleek deze week uit onderzoek van het Mulier Instituut. Die ‘grappig bedoelde’ opmerkingen, houden de macho-/heterocultuur in stand. Maar die geven homomannen wel een gevoel van uitsluiting. Veel homo’s kiezen daarom voor sporten om met gelijkgestemden.

Het derde milieu

“Eigenlijk wil iedere club en positieve en veilige sportcultuur op de club”, zegt Kukenheim. “Je merkt ook dat hulp hierbij heel welkom is. Hoe ­beter de sfeer op de club, hoe meer mensen ­willen meedoen. Clubs zijn voor veel kinderen naast school en thuis, het ‘derde milieu’. Ze leren er samenwerken en omgaan met winnen en verliezen. Als clubs erin slagen om dit in een veilige om­geving te doen, dan geef je kinderen echt iets moois mee.”

