DWSV per direct geen lid meer van de KNVB

Het KNVB-bondsbestuur heeft per direct het lidmaatschap van vv DWSV in Utrecht opgezegd. De bond heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur van de club in de toekomst de orde kan handhaven.

Bij DWSV deden zich herhaaldelijk wanordelijkheden voor. Daarom gold voor de club de afgelopen seizoenen de ‘aanpak risicoverenigingen’ van de KNVB.

Ongewenst gedrag DWSV bleef

De club wist de fase ‘duiden’ niet met goed resultaat te doorlopen dus stroomde door naar de fase ‘sturen’. Ook volgden gesprekken tussen de KNVB en het bestuur van DWSV. Desondanks kampte de club bij herhaling met ongewenst gedrag van haar teams.

De club werd eerder al door de KNVB geschorst. En in oktober 2019 werd een scheidsrechter bedreigd vanwege het uitdelen van rode kaarten. Hij vluchtte van het sportpark.

Ook de voetbalclub SVA Papendorp in Utrecht is al geschorst omdat er een scheidsrechter werd belaagd. Die club wacht nog op een uitspraak van de KNVB.

Contract risicoaanpak

Omdat dit ongewenste gedrag maar door blijft gaan, stroomde DWSV door naar de derde fase. Deze fase is de fase ‘straffen’, de aanpak van risicoverenigingen. Daarvoor is tussen de KNVB en de club een ‘Contract risicoaanpak’ opgesteld.

Hierin is onder andere afgesproken dat DWSV zich actief zou inzetten om reglementen en ordemaatregelen uit te voeren. De club mocht zich niet nog eens schuldig maken aan incidenten.

De KNVB ziet geen andere uitweg

Maar ook met deze aanpak lukte het de club niet om een oplossing te vinden voor de problemen. Het ongewenste gedrag van de clubteams bleef zich tijdens de wedstrijden voordoen.

Ook tijdens de wedstrijd DWSV 1 – Rivierwijkers 1 ging het weer mis. Het KNVB-bondsbestuur zag geen andere uitweg meer dan het lidmaatschap van DWSV bij de KNVB per direct op te zeggen.

