DVC Buiksloot per 1 juli verder als ASC De Volewijckers

Tijdens een ingelaste ALV stemde 81% van de aanwezigen voor een naamswijziging van DVC Buiksloot in ASC de Volewijckers. De tegenstemmers waren voornamelijk uit oud-leden van DWV.

DVC Buiksloot verandert per 1 juli as. in ASC De Volewijckers. Alleen een aantal oud-leden van DWV waren tegen de voorgestelde naamswijziging.

Drie speerpunten

Initiatiefnemer voor de naamsverandering is Andries Jonker. Hij is oud-voetballer van de club en tot en met 2017 hoofdtrainer van VFL Wolfsburg. Jonker wil de club met de naam ASC De Volewijckers terugbrengen naar de top van het amateurvoetbal. Daarvoor is volgens hem nu een eerste stap gezet. Het beleid van de club kent vanaf nu drie speerpunten:

• het vinden van nieuwe sponsoren;

• de samenstelling van een goed eerste elftal en

• de samenstelling van een kader dat de schouders onder ASC De Volewijckers willen zetten.

KNVB goedkeuring

Na een twee uur durende vergadering werd er gestemd. Rond 23:00 uur was een duidelijke tweedeling in de voetbalkantine zichtbaar. Leden met een DWV-hart verlieten het sportpark met een lang gezicht. Vooral de bemoeienis van Jonker zit hen dwars. Zij vinden een naamwijziging onnodig en dreigen met uitschrijving.

Een deel van de meerderheid, de sympathisanten van De Volewijckers, was geroerd door het besluit. De club zal het seizoen afmaken onder de naam DVC Buiksloot. Als de KNVB de wijziging goedkeurt, is ASC de Volewijckers op 1 juli terug als amateurclub.

Noodgedwongen

Bij de club is al ruim zes maanden een strijd gaande tussen de oud-leden van De Volewijckers en DWV. De twee clubs gingen vijf jaar geleden noodgedwongen op DVC Buiksloot. Het ledental van de fusieclub is de afgelopen vijf jaar flink gedaald.

Ten tijde van de fusie waren er nog 1.000 spelers lid van Buiksloot. Maar dat aantal is sindsdien teruggevallen naar minder de 400. Ook sportief en financieel kan de samenwerking geen succes worden genoemd.

Follow @Allesportzaken