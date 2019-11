White Boys Waspik laat geldproblemen achter zich

Vv the White Boys in Waspik is gered. De club kwam in de financiële problemen nadat de vorige voorzitter allerlei toezeggingen niet kon waarmaken. “Wij hebben veel geleerd en komen sterker terug”, zegt penningmeester Fons Verharen.



De 60 spelertjes in de jeugdopleiding van the White Boys gaan volgens een nieuw concept trainen.

Huizenhoge ambities

The White Boys presenteerde begin 2019 grote ambities. De club wilde naar de hoogste klasse in het amateurvoetbal. Busjes zouden de jeugd naar de training brengen en vrijwilligers, spelers en trainers zouden vergoedingen krijgen.

Het plan kwam van ex-voorzitter Sebas Sluijmers die ‘talloze sponsors’ achter de hand zou hebben. Dat bleek dus niet zo te zijn waardoor de club met een financieel gat kwam te zitten. Het voortbestaan hing aan een zijden draadje.

Hoe groot het gat was wil Verharen niet zeggen. “Er was vooral sprake van achterstallige betalingen aan de busjesdienst voor kinderen. Maar een aantal ondernemers staat nu garant voor de club”, vertelt Verharen. “Wij doen het netjes volgens het boekje en het zit financieel dus goed”, verzekert hij.

Verwerpelijk gedrag

Sluijmers, maar ook oud-prof Leon Hutten, mogen het sportpark niet meer op. Volgens het bestuur zou Hutten de jeugdelftallen in seizoen 2019/2020 hebben willen onderbrengen bij een andere club. Dat noemde het bestuur “verwerpelijk.”

Hutten heeft nooit gereageerd en was ook op 20 november niet bereikbaar. Sluijmers stelt dat iedere band tussen hem en de club is verbroken. Hij geeft verder ook geen commentaar.

Nieuwe jeugdopleiding

The White Boys heeft zo’n zestig jeugdleden. Hun opleiding heeft inmiddels een nieuwe opzet, de MasterClass Soccer. De jonge spelers krijgen nu training van gediplomeerde mensen zoals Theo Lucius en Jaco Bras. “Iedereen gelooft in dit concept”, aldus Verharen.

“Het eerste elftal speelt nu in de vijfde klasse en onze ambities zijn gematigd. Wij bekijken van jaar tot jaar op welk niveau wij ons kunnen handhaven.”

