Dispuut sportclubs 2e Exloërmond escaleert verder

De voetbalclubs in Exloërmond is gevraagd om samen een oplossing te bedenken voor het slepende dispuut. Maar de onenigheid over de verkoop van het clubgebouw escaleert alleen maar.

Bedreigingen en beledigingen aan het adres van é é n van de voorvechters voor het behoud van voetbal in 2e Exloërmond. Zoiets kan volgens raadslid Ron Reinds niet door de beugel.

Niet de manier

Reinds stipte op 28 mei het voorval aan tijdens de digitale vergadering van de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Alle partijen maar ook wethouder Niek Wind zien dat de toon rond dit slepende dispuut verhard.

Iedereen in de gemeenteraad vindt dat elkaar bedreigen niet de manier is om een probleem op te lossen. “Dit is niet meer in proportie. Op deze manier moeten wij dus niet met elkaar om willen gaan”, stelt Wind.

Bal ligt bij voetbalclubs

De wethouder kreeg op 26 mei een petitie van De Treffer ’16 (260 leden) met ruim 1.400 handtekeningen. Wind herhaalde nog maar eens dat de bal niet bij de gemeente ligt maar bij de twee voetbalclubs.

“De Treffer ’16 en TEVV moeten er samen uitkomen.” De wethouder ziet wel perspectief op lange termijn. Er moet volgens hem een eind komen aan de onenigheid over het gebruik van de sportfaciliteiten. “De clubs vertikken het al vijf jaar lang om over hun ego’s heen te stappen”, vult raadslid Reinds aan.

Heel korte termijn

Maar wat is dan het perspectief op de korte termijn wilde meerdere partijen weten. Kan de jeugd komend seizoen op de velden in 2e Exloërmond voetballen? “De korte termijn is in dit geval een heel korte termijn. De KNVB wil half juni namelijk weten hoe het ervoor staat en of de clubs gaan voetballen”, stelt Wind.

“Maar het dorp moet het probleem oplossen. Zij hebben zichzelf buitenspel gezet door niet met elkaar te gaan praten. Wij kiezen als gemeente bewust geen kant, de clubs moeten er samen uitkomen. Het dorp moet het echt zelf oppakken.”

