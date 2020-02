Beledigende grensrechter reden staking wedstrijd

Je zou denken dat het tegengaan van discriminatie op en rond de voetbalvelden wel in heel Nederland is doorgedrongen. Maar het ging in Zuid-Limburg toch mis, nota bene vanwege een beledigende grensrechter.

Azarfane kreeg bij het verlaten van het veld verwensingen naar zijn hoofd geslingerd door SCM-grensrechter Jo Hollanders. En dat pikte hij niet. De grensrechter beledigde Azarfane omdat deze niet zou hebben gereageerd op zijn vlagsignalen.

Zowel SVME als SCM trachtte de arbiter in de rust op andere gedachten te brengen. De clubs stelden voor om het duel te hervatten, maar dan met een andere grensrechter. Maar Azarfane was er klaar mee en wilde daar niets van weten. Hij lichtte de zaak ook niet verder toe en liet het op zondagavond bij een bondig ‘geen commentaar’.

Volgens teammanager Rob Palmen van SVME waren de uitlatingen van de SCM-grensrechter discriminerend. Zij hadden duidelijk betrekking op de Marokkaanse afkomst van de leidsman. Jac Sangen, technisch commissaris van SCM, kon niet bevestigen of dat zo was.

“Ik heb zelf niet gehoord wat Hollanders heeft gezegd. Ik hoorde het via onze spelers en van omstanders. Het is wel duidelijk dat Hollanders opmerkingen heeft gemaakt, die wij als club niet tolereren.”

Volgens Sangen zal SCM nog deze week afscheid nemen van deze grensrechter. “In de gedragsregels op onze website staat dat het gedrag van de wedstrijdleiding altijd neutraal en sportief moet zijn.”

“Wij zijn als vereniging dus absoluut niet blij met een situatie zoals deze. Dit is echt een zwarte dag voor vv SCM.” Aanstaande ex-grensrechter Hollanders was voor De Limburger niet voor commentaar bereikbaar.

