Voetbalclubs raden homo’s af om uit de kast te komen

“Voetbalclubs moeten hun homoseksuele spelers aanraden om niet uit de kast te komen”, stelt KNVB-voorzitter Michael van Praag. Het voetbal moet deze horde volgens hem nemen om de sport diverser te maken.

“Het publiek scheldt een homo voetballer die uit de kast komt meteen uit. Dus raden sommige clubs hen aan om in de kast te blijven, mede omdat het een carrière kan schaden.”

Jeugdleiders

Van Praag zegt dat hij voor zijn geaardheid zou zijn uitgekomen als hij homo was geweest. Maar hij heeft begrip voor spelers die zwijgen. “Spelers die dat doen lopen een grote kans om uitgescholden te worden.”

Volgens hem doet de KNVB tegenwoordig veel om discriminatie te voorkomen. Maar zich blind staren op de eerste betaald voetballer die uit de kast komt, wil Van Praag niet. Zijn organisatie richt zich veel meer op de jeugdleiders.

Koudwatervrees voorbij

“De KNVB is misschien niet zo hoor- en zichtbaar maar wij doen wel veel. Wij proberen om in de clubs het bewustzijn te creëren dat homofobie iets verderfelijks is.” De koudwatervrees voor het thema is volgens hem voorbij.

“We zijn al wel zover dat er een sfeer heerst dat homoseksuele spelers zich nu veilig kunnen voelen. Dat vind ik ten opzichte van vijf jaar geleden al een enorme winst.”

Wereld op z’n kop

Van Praag walgt van uitspraken van Johan Derksen over homo’s in de sport. De commentator stelde dat “als je een beetje karakter hebt, je er gewoon voor uit moet komen.” Van Praag gaf aan dat hij bij de KNVB voor zo’n uitspraak zou zijn teruggefloten.

Minister Ingrid van Engelshoven vindt het de “wereld op zijn kop” als clubs spelers aanraden om niet uit de kast te komen. “Homoseksuele voetballers moeten voor hun geaardheid uit kunnen komen. Dan moeten de spreekkoren en supporters maar worden aangepakt. Desnoods moeten supporters die spelers verwensen uit stadions worden geweerd.”

Follow @Allesportzaken