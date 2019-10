KNVB en VVCS organiseren actie tegen homofobie

De KNVB en spelersvakbond VVCS willen homofobie in het voetbal een halt toeroepen. Van 11 tot en met 20 oktober organiseren zij daarom gezamenlijk een actie in het Nederlandse voetbal.

We laten vanuit iedere hoek zien dat homofobie niet in en om het voetbal thuishoort,” zegt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko.

Krachtig statement tegen homofobie

Komend weekend dragen de aanvoerders van de eredivisieteams voor vrouwen een aanvoerdersband in de kleuren van de regenboog. Een week later doen ook de aanvoerders van de ere- en eerste divisieteams voor mannen dat.

“De actie met de aanvoerdersbanden is de afgelopen twee jaar een krachtig statement geweest. Dit jaar willen de coaches, scheidsrechters, clubs en FOX Sports, het geluid tegen homofobie nog luider laten klinken.

Ook voor amateurclubs

Trainers en scheidsrechters dragen de komende week tijdens wedstrijden een regenboogspeldje. Datzelfde geldt voor de presentatoren van FOX Sports. Zij zullen in de uitzendingen microfoons gebruiken in de kleuren van de regenboog.

Net als vorig jaar kunnen ook amateurclubs laten zien dat zij homofobie niet accepteren. De KNVB stelt regenboogbanden beschikbaar aan de aanvoerders van de clubs die dat wensen. Vorig jaar vroegen maar liefst 10.000 (!) teams zo’n band aan bij de voetbalbond.

Homofobie nog vaak een probleem

Deze actie is een initiatief van de KNVB, de VVCS en de John Blankenstein Foundation. Dit jaar haken alle clubs in de Eredivisie in. Maar ook de Keuken Kampioen Divisie, de Coaches Betaald Voetbal, de KNVB-scheidsrechters en FOX Sports doen mee.

Homoseksualiteit is in de voetbalwereld vaak nog een taboe, vooral bij mannen. Spelers die voor hun geaardheid uitkwamen, zoals de Duitse international Thomas Hitzlsperger, deden dat pas na hun loopbaan.

