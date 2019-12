Discriminatie bij kwart voetbalclubs rond Eindhoven

Van de amateurvoetbalclubs in de regio Eindhoven heeft 25% te maken met racisme of discriminatie. Spelers van stadsclubs uit Eindhoven en Helmond hebben daar het meeste last van.

Het ED stelde alle 107 regionale voetbalclubs vragen over racisme en er deden 70 clubs mee. 53 voorzitters kwamen zelden of nooit racisme of discriminatie tegen op de sportparken.

Discriminatie in de ‘witte’ dorpen

Vijftien clubs laten weten dat spelers of begeleiders soms of regelmatig last hebben van discriminerende opmerkingen. Twee clubs zagen één van hun leden éénmalig over de schreef gaan.

De clubs in Eindhoven en Helmond hebben relatief meer leden met een niet Nederlandse achtergrond. Zij ervaren scheldpartijen waardoor wedstrijden ontspoorden of scheidsrechters deze zelfs staakten.

Deze incidenten doen zich vooral voor in de ‘witte’ dorpen waar spelers en fans regelmatig iets racistisch roepen”, stelt het bestuur van sv Brandevoort. “Ons eerste elftal bestond voor de helft uit allochtone spelers. Nu niet meer dus nu verlopen de wedstrijden ook een stuk vriendelijker.”

Wanneer is een opmerking racistisch?

“Wij hebben al twintig jaar met discriminatie te maken, en vooral buiten de stad Eindhoven.” Dat zegt de voorzitter van een Eindhovense club waar wel 20 nationaliteiten rondlopen. “Ik vraag me af of er nu ineens van alles gaat veranderen.”

De rondvraag toont aan dat racisme op de sportvelden dus overal voorkomt. En mogelijk is het probleem nog groter dan uit de enquête van het ED naar voren komt. Want meldt elke club ook altijd alle incidenten rond racisme bij de KNVB?

Enkele clubs geven ook aan te worstelen met de definitie van racisme. “Bij ons roept een coach wel eens dat iemand bij ‘die zwarte’ moet gaan staan. Is dat dan racisme”, vraagt een voorzitter zich af. “En wij hebben een speler met rood haar. Als tegenstanders in het veld roepen ‘let op die rooie’, is dat dan ook racisme?”

