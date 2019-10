Arbiter noemt spelers vv SIOL 10 kleine negertjes

De voetbalwedstrijd tussen de eerste elftallen van de amateurs van SIOL en Juliana Mill is op 27 oktober jl. gestaakt. De reden daarvoor was een opmerking van de scheidsrechter over ’10 kleine negertjes’.

De scheidsrechter zou zich discriminerend hebben uitgelaten tegen spelers van vv SIOL. Dit stelden de voetballers en de trainers van de twee Brabantse clubs

Tien kleine negertjes

De arbiter wil niet reageren op de aantijging maar zegt wel dat vv SIOL niet verder wilde spelen. Volgens trainer Lucien Roeffen van de thuisploeg klopt dat niet. “De spelers van mijn team gaven aan dat de scheidsrechter een racistische opmerking maakte”, zo stelt Roeffen.

Voetballers van tegenstander Juliana bevestigen dit. Ook zij vinden dat de arbiter in de slotfase van het duel over de schreef ging. Hij zou na aanmerkingen op zijn leiding de spelers van vv SIOL ’10 kleine negertjes’ hebben genoemd.

Excuses aan spelers vv SIOL

Roefen: “Ik heb de bal gepakt toen het spel even dood lag. Ik vroeg de scheidsrechter vervolgens wat hij nou precies gezegd had. Hij gaf aan dat hij zijn excuses al had aangeboden aan mijn spelers en verder wilde laten voetballen. Ik gaf daarop aan dat ik van hem eerst een uitleg wilde. Daarop floot de scheids de wedstrijd af.”

De trainer van vv SIOL liep daarna het veld op wat hem op een rode kaart kwam te staan. De arbiter wil alleen reageren op het wegsturen van trainer Roeffen. “De trainer liep zonder mijn toestemming het veld op en belette de spelers om door te voetballen.”

Vv SIOL heeft over dit incident contact opgenomen met de KNVB. De bond heeft aangegeven het voorval te zullen onderzoeken.

