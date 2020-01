Directe kostenbesparing hoofdreden voor verduurzaming

Zo’n 45% van de sportclubs heeft in 2016 t/m 2018 geïnvesteerd in verduurzaming. Dat deden vooral de clubs met een eigen accommodatie en kantine die directe kostenbesparing zochten.

Duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen (2019) De belangrijkste reden voor verduurzaming is directe kostenbesparing . Dit blijkt uit het factsheet ‘‘ van het Mulier Instituut.

LED-verlichting

De clubs staken hun geld vooral in LED-verlichting. Zo’n 60% van de clubs die een maatregel troffen, heeft de binnen- vervangen door LED-verlichting. Het aanleggen van LED voor binnen is grotendeels door de clubs zelf gefinancierd. Ongeveer 16% maakte hiervoor gebruik van een gunstige regeling van de overheid.

De belangrijkste reden om te verduurzamen is de directe kostenbesparing die dit met zich meebrengt. Voor meer dan de helft van de clubs was dit het belangrijkste argument. Vooral de clubs met ≤ 100 leden geven aan dat een financiële regeling een belangrijke reden is om te verduurzamen.

Ca. 35% van de clubs is van plan om in de komende drie jaar te investeren in verduurzaming. Maar 28% van de verenigingen geeft aan dat zij niet in duurzaamheidsmaatregelen zullen investeren.

Andere bevindingen

– 45% van de clubs met een eigen accommodatie en/of kantine investeerde in de afgelopen drie jaar verduurzaming;

– de helft van de clubs doet dat niet, omdat zij niet genoeg geld hebben om hierin te kunnen investeren;

– ook noemen de clubs het ontbreken van tijd en kennis over de maatregelen als belemmeringen;

– de BOSA-regeling blijkt overigens bij maar een derde van de verenigingen bekend te zijn;

– vooral de clubs die in de afgelopen jaren investeerden, betrokken de BOSA in hun plannen;

– clubs investeerden de afgelopen drie jaar vooral in LED voor binnen-, buiten- als sportveldverlichting en in zonnepanelen.

Follow @Allesportzaken