Diosa van het veld na kopstoot en knock-out speler

Het eerste van sc Diosa is op 8 maart van het veld gestapt tijdens de wedstrijd uit tegen Hatert. Een Diosa speler kreeg in de 75ste minuut een kopstoot van tegenstander en ging knock-out.

Ambulancepersoneel verleende hem eerste hulp. Daarna moest hij voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. “Zijn gebit is kapot”, zegt team trainer Dennis McSorland .

Kopstoot speler Diosa

Een speler van Hatert gaf een kopstoot omdat Diosa de bal niet terugspeelde naar Hatert. Die had de bal uitgespeeld voor de behandeling van een blessure van een Diosa-speler. Die kreeg later ook de kopstoot. Na het incident wilde scheidsrechter Mesut Özcayan en de thuisclub Hatert doorspelen. Maar Diosa niet meer.

Het is niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. McSorland: “Zijn gezicht zat onder het bloed en hij is een paar minuten buiten westen geweest. Ik snap niet dat de scheidsrechter de wedstrijd niet staakte, iedereen bij Diosa was in shock.”

Dader ontkent

De scheidsrechter merkte het incident volgens de trainer niet op, maar gaf de speler van Hatert wel rood. “Bij Hatert zijn ze ook geschrokken”, zegt McSorland. “Maar we zijn door de club wel netjes opgevangen.”

Trainer Rachid Mechbal van Hatert gaat praten met de speler die de kopstoot zou hebben uitgedeeld. “Ik heb niet gezien wat er is gebeurd. En na de wedstrijd ontkende hij dat hij een kopstoot heeft gegeven”, stelde de coach. “Maar mocht blijken dat hij het toch heeft gedaan, dan is hij niet meer welkom in het team.”

Rauw op het dak

Mechbal vormde met Hatert op het laatste moment het eerste elftal van de Nijmeegse club. De club dreigde dit voetbalseizoen geen eerste elftal meer op de been te kunnen brengen. Vrijwel de complete selectie was voor de zomer van 2019 namelijk vertrokken. “Dit valt ons wel rauw op het dak”, zegt Mechbal. “Wij hebben het na de winterstop sportief juist weer beter op de rit.”

