Digitaal beslissen clubbestuur over zaken zoals LED

Sportclubs mogen binnenkort waarschijnlijk ook digitaal beslissen over de aanschaf van LED-verlichting. Zij hoeven dan niet langer een ALV uit te schrijven voor het nemen van belangrijke beslissingen.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de ministers Dekker en Grapperhaus . Dit voorstel is al voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Digitaal beslissen

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen, kunnen clubs (tijdelijk) over een aantal zaken digitaal gaan beslissen. Een bestuur kan dan bepalen om een ALV te houden die via livestream, audio of video te volgen zal zijn.

De leden moeten wel vooraf vragen kunnen indienen die het bestuur uiterlijk tijdens de ALV moet beantwoorden. Het bestuur kan de termijn voor zo’n ALV maar ook voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen. Met meer digitale vrijheid kan een bestuur straks dus makkelijker beslissen over investeringen in LED en zonnepanelen.

Nog 74 miljoen beschikbaar

Voor sportclubs is nog volop subsidie voor verduurzaming beschikbaar. De ruimte in de BOSA-regeling is nu nog 74 miljoen van de 87 miljoen euro voor heel 2020. Tot en met 9 april jl. is door de clubs voor 13 miljoen euro subsidie aangevraagd.

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten, inclusief btw. En een sportclub mag meerdere aanvragen indienen. Het DUS-I kent budget toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Bij aanvragen voor activiteiten die nog niet zijn opgestart, ontvangen clubs 80% van het toegekende bedrag vooraf. De overige 20% komt binnen na afronding van het project.

10% extra voor LED

Het kan zijn dat een club bijvoorbeeld een lichtmast voor de veldverlichting wil vervangen. Dan komen de aanschaf van materialen en de kosten van arbeid voor deze regeling in aanmerking. De standaardsubsidie is voor de aanvragende clubs dan 20%.

