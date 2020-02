Leeuwarden wil via sportclubs dekkend AED-netwerk

De Hartstichting vindt dat er in Leeuwarden meer AED’s nodig zijn voor een goede lokale dekking. Want je moet binnen 6 minuten kunnen starten met reanimeren voor de grootste kans op overleving.

Het is van belang dat er meer AED’s en meer burgerhulpverleners komen. Dewil dit te bereiken via het project ‘de Gezonde Vereniging’.

De bv SPORT beheert en exploiteert de sportaccommodaties in Leeuwarden en voert het sportstimuleringsbeleid van de gemeente uit. Een aantal sportclubs is al gestart met het project de Gezonde Vereniging.

De bv SPORT maakt zich daarom hard voor rookvrije sportclubs, gezonde kantines én reanimatie via AED’s. En gezonde verenigingen hebben aandacht voor het welzijn van hun leden, bezoekers en mensen in de omgeving.

Een geslaagd voorbeeld van het project is de Rugby Club Greate Pier (RCGP) uit Leeuwarden. Een aantal leden van de club heeft de reanimatiecursus inmiddels met succes afgerond.

Het bestuur heeft hen benaderd om de reanimatiecursus te volgen met als doel om een hartveilige club te zijn. Dit betekent in de praktijk dat er bij alle teams op ieder moment iemand aanwezig is die hulp kan verlenen.

Via dit project heeft de club nu een aantal mensen die ook graag nog een EHBO-certificaat willen halen. Naast de beschikbaarheid van leden die kunnen reanimeren, is de club ook helemaal rookvrij. Maar ook vv Nicator is met de reanimatie cursus gestart.

De Bv SPORT zoekt meer clubs die in het project ‘de Gezonde Vereniging’ willen stappen. Via hun buurtsportcoach kunnen zij te weten komen op welke manier zij daarvoor budget kunnen aanvragen.

