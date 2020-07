De Treffers verbeterde 1,5 meter richtlijn Veiligheidsregio

Bezoekers bij De Treffers mogen in de kantine niet zelf meer een pilsje halen. Er is rond het veld éénrichtingsverkeer voor het publiek. En op het terras staan geen statafels meer want de supporters moeten gaan zitten.

De Veiligheidsregio De club tikte De Treffers op 26 juli op de vingers.nam tijdens de wedstrijd tegen de Graafschap de 1,5 meterregel onvoldoende in acht.

De Treffers past nieuwe regels toe

De club hoopt met o.a. deze extra maatregelen aan de coronamaatregelen te voldoen. De stewards spreken fans erop aan als zij onvoldoende afstand houden. Tijdens de oefenwedstrijd tegen TOP Oss zijn de nieuwe regels al toegepast. Voorzitter Theo Jochoms was na afloop tevreden.

“We dachten vorige week al dat wij het goed geregeld hadden. Wij hielden een looproute aan en een beperkt aantal plaatsen in de kantine. Maar na de wedstrijd ontstonden er op het terras, waar de fans de kantine in wilde, opstoppingen. Wij hopen dat het vanaf nu wel goed gaat”, zo stelde Jochoms.

Handhaven

Het opstellen van regels is één ding maar het handhaven ervan is een ander, weet de club inmiddels. “De fans waren enthousiast want wij speelden weer voor het eerst na de lockdown”, zegt Jochoms. “Maar die fans in de hand is een vak apart.”

De Treffers vroegen horecaman Ben Wijnhoven van hotel De Wolfsberg om advies. Die was direct al heel duidelijk. “Niemand op het terras laten staan en fans niet zelf drankjes laten halen bij de bar.”

Eigen verantwoordelijkheid

De bezoekers kunnen de club nu ook via twee uitgangen verlaten. Met de huidige normen kunnen er zo’n 600 fans een wedstrijd bekijken. Na afloop is er in de kantine plek voor 100 mensen en buiten voor nog eens 80.

“Leden die zich vooraf aanmelden mogen straks de kantine in. Wij doen wel een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Het gaat tenslotte om de gezondheid van jezelf en van anderen.”

