De Treffer 16 helemaal door het dolle heen

De leden en het bestuur van vv De Treffer 16 in 2e Exloërmond zijn opgelucht en blij. De rechtbank bepaalde dat de club de velden en faciliteiten komend seizoen tot haar beschikking moet krijgen.

“Er is een last van m’n schouders gevallen”, reageert voorzitter Dennis Bergmann. “We zijn opgelucht, blij en door het dolle heen.”

Met de uitspraak van de rechter lijkt voorlopig een eind te zijn komen aan de slepende voetbalsoap in het dorp. De Treffer 16 en de slapende club TEVV, moesten elkaar zien te vinden over het gebruik van het complex.

Maar dat lukte niet dus trok de gemeente de stekker uit de verhuur van de velden. Daarop spande de Treffer 16 een kort geding aan om toegang te kunnen krijgen tot de velden en faciliteiten.

“De gemeente heeft onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de leden van De Treffer 16. Het valt de club niet te verwijten dat het veldgebruik niet met TEVV te combineren is”, aldus de rechter.

Binnen een week moet de club weer op de velden kunnen spelen en toegang hebben tot de faciliteiten. De gemeente moet de faciliteiten en velden onder dezelfde voorwaarden zoals vorig seizoen aan de club verhuren.

“Wij bekijken met onze advocaat hoe we het voetbal voor de langere termijn zeker kunnen stellen”, vertelde Bergmann. De club trainde al wel verder op het complex. “De competitie begint eind augustus al dus je moet wel iets. Volgens onze advocaat kon dat tot de gemeente eventueel met een ontruimingsbevel zou komen.”

De jeugd ging op 18 augustus al meteen weer voetballen. Secretaris Gezinus van der Laan kan het nieuws nog bijna niet bevatten. Met trots kijkt hij naar de spelende kinderen. “Want dit is toch waar je het allemaal voor doet.”

BenW van Borger-Odoorn vindt het jammer dat het zover moest komen, maar respecteert de gerechtelijke uitspraak. De gemeente gaat op korte termijn met de betrokken partijen verder praten.

