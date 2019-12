Niet op de tenen van de scheids gaan staan

Op 14 december troffen vv Steenwijk en vv LEO elkaar. Steenwijk-speler Jarno Muis ging op de tenen van de scheids staan en daar reageerde arbiter Martin Frankena weer op.

Jarno Muis kreeg tijdens de wedstrijd een gele kaart. Hij gooide namelijk boos de bal weg toen scheidsrechter Frankena floot. Het leek erop dat de scheidsrechter Muis vasthield en daar was de speler van vv Steenwijk niet van gediend.

De wedstrijd ging verder en Muis beging niet veel later weer overtreding. Scheidsrechter Frankema trok hiervoor vervolgens wederom een gele kaart. Daar was Muis het daar niet mee eens en ging verhaal halen.”

“De scheids zat al eerder aan mij. Op het moment dat ik een zelfde soort overtreding maakte, floot hij. Ja, dan kun je mij niet kwader krijgen”, aldus Muis. Hij is er van overtuigd dat Frankena hem met opzet raakte.

Frankena erkent de schoppende beweging richting Muis. En kort na de wedstrijd belde hij de KNVB om het voorval uit te leggen. “Ik had dit niet mogen doen. En het kan maar zo zijn dat de bond mij voor zes of acht weken schorst.”

“Ik heb al vreselijk veel last van mijn hamstring en vervolgens ging Muis op mijn tenen staan. Dat deed gigantisch pijn dus gaf ik hem een schop. Dat mag natuurlijk niet en een straf van de bond zou ik wel begrijpen.”

Frankena gaf Muis zijn tweede gele kaart omdat hij op de tenen van de scheids ging staan. Daarna applaudisseerde hij en ging hij flink tekeer.” Na het incident ontstond er onrust op en naast het veld waarop Frankena het duel wilde staken. Er liepen al spelers van het veld af, maar na beraad is het duel alsnog uitgespeeld.

