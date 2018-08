Grappen en lappen, de magie van de vriendenteams

Elke vereniging heeft wel een paar vriendenteams. Van die elftallen die je steevast tegenkomt in de onderste regionen van de KNVB. Maar wel teams die een belangrijk deel van de club zijn. Zoals bij DVS ’33.

Vriendenteams spelen vaak in een wat troosteloze ambiance. Strijdend voor elke grasspriet en struikelend over de 35 polletjes in de zompige zoden van het veld.

Wat is dat toch?

Maar wat is dat toch? Wat motiveert mannen en vrouwen toch elk weekend weer om zich het schompes te lopen op 15 ballen die altijd net uit gaan? In de motregen die voor wat afkoeling zorgt van het bonkende ‘hoofd met kater’ van de avond voor de wedstrijddag.

Liefde voor de bal

Al jong wordt de liefde voor de bal gevormd. Als elke bal, steen, eikel of blikje kan dienen als voorwerp om je te bekwamen in de sport. Steeds weer een nieuwe truc oefenen om je vriendjes de loef af te kunnen steken. Want daardoor werd je als eerste gekozen op het pleintje of trapveldje. Maar die liefde voor het spelletje kan toch niet de enige reden zijn die de gemiddelde man of vrouw elke week zo laat zweten?

Kleedkamerhumor

Nee, het is bijvoorbeeld ook de kleedkamer humor. En even een tikje met de handdoek en de grappen over de wat corpulente keeper. Maar ook de lol om de mislukte schaar van de rechtsbuiten die speelt alsof hij de dozen nog om zijn schoenen heeft. Of de grappen en de ergernis om degene die altijd te laat komt. En die tijdens de warming-up gehaast zijn boterham met cervelaat en blikje energy drank als ontbijt naar binnen schuift.

Grappen en grollen

Ook belangrijk, de derde helft. Schateren om grappen en grollen die met het uur erger lijken te worden. Niet lettend op de tijd het geld uit de portemonnee laten kloppen door de potbeheerder wanneer er weer gelapt moet worden. Droge broodjes met kleffe frikandel en geen frietje is veilig voor grijpgrage teamgenoten.

Vriendenteams vormen de ziel van de vereniging, een ziel waar ook DVS ’33 Ermelo trots op is. Dus laten we de vriendenteams niet vergeten want zij vormen een onmisbaar deel van alle clubs.

