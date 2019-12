De Harde Leerschool via rugbyclub DIOK naar een baan

De Harde Leerschool is neergestreken in Leiden. In de kantine van rugbyclub DIOK kwamen de initiatiefnemers bijeen. Zij praten mogelijke partners informeren en bijpraten om jonge mannen naar een baan begeleiden.

De aanvoerder van het Nederlandse rugbyteam Dirk Danen gaat in Leiden de kar van de Harde Leerschool trekken.

De Harde Leerschool

De Harde Leerschool biedt 15 jonge mannen een kans om een baan te pakken te krijgen. Al die jongens maakten daar tot nu toe, om welke reden dan ook, minder snel kans op.

Via rugby leren zij om open te staan voor een verandering. Intensief sporten, leren samenwerken en respect tonen vormen o.m. de basis van de Harde Leerschool. Deze aanpak komt voort uit de School of hard knocks.

Dikke maatjes

Danen speelt voor RC Hilversum maar speelt vaak met spelers van DIOK in het nationale team. Er is dan ook geen sprake van heftige rivaliteit. “Op het veld willen wij natuurlijk winnen maar buiten het veld zijn wij dikke maatjes”, stelt Danen. Het idee van de Harde Leerschool spreekt hem aan. “Jongens die op de bank zitten, op straat leven of in de gevangenis hebben gezeten, reactiveren.”

Positieve eigenschappen opzoeken

“Wij willen die jongens via rugby een duwtje in de goede richting geven. Wij gaan ’s ochtends trainen en ’s middags werken wij aan de persoon zelf. Niet om te kijken wat er mis is, maar juist om de positieve eigenschappen op te zoeken. Wij kijken waar iemand goed in is en dat gebruiken we. En aan die aanpak houdt dus bijna 80% langdurig een baan over.”

Respect en discipline

DIOK-voorzitter Cees Ahsmann vindt dat de Harde Leerschool goed matcht met waar zijn club voor staat. “Wij doen als vereniging zo graag iets terug voor de samenleving. Het initiatief draait net zoals bij ons om respect, discipline, onbaatzuchtigheid en kameraadschap.”

“Veel mensen willen graag werken maar hebben moeite om een baan te vinden. En dat terwijl veel werkgevers zitten te springen om mensen. De Harde Leerschool organiseert en begeleidt het traject en DIOK stelt de velden beschikbaar.”

