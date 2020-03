DAOS traint bij FC Geleen Zuid de trainers

DAOS (de Dutch Academy of Sports) helpt vanaf 1 maart FC Geleen Zuid. De voetbalclub zocht steun voor het geven van hoogwaardige trainingen aan de jeugdelftallen. De DAOS moet voor houvast gaan zorgen.

“De groep vrijwilligers bij FC Geleen bestaat uit jonge werkende ouders”, stelt voorzitter Theo Beckers. “Je mag van hen niet verwachten dat zij op een redelijk niveau training geven.”

Fatsoenlijke trainingen

Het bestuur vindt het belangrijk dat de trainers van de jeugd begeleiding krijgen. “Deze vraag kwam ook vanuit de vrijwilligers zelf”, vertelt Beckers. “Zij willen leren wat ervoor nodig is om fatsoenlijke trainingen te geven.” De club ging op zoek naar hulp en vond die bij DAOS. “Zij staan ons tot het einde van dit seizoen bij. Maar ook de eerste helft van het volgende seizoen helpen zij ons.”

Zak met ballen

“Een vader die met zijn zoontje naar de training gaat, krijgt nu een zak met ballen en wat hesjes. En de boodschap ‘Veel plezier en tot in mei’. Zo haken veel vaders op een bepaald moment natuurlijk af. De vaders en moeders moeten dus meer aandacht krijgen zodat zij ook meer plezier krijgen in de activiteiten.”

Chris Smeets van DAOS draagt zijn kennis graag over aan de trainers in de dop. “De leerbehoefte is van elke vrijwilliger weer anders. De één zoekt meer oefenstof en een ander vraagt zich af wat je eigenlijk van de kids mag verwachten. Maar de kwaliteit van de trainingen gaat hoe dan ook omhoog.”

DOAS traint met bekende namen

Naast Smeets helpen er ook bekende namen uit het Limburgse voetbal mee. Zo zijn oud-trainers Martin Vrösch en Danny Volkers onderdeel van het team. Maar ook een paar sterke keeperstrainers sluiten aan.

Ook vv Born, GSV ’28 en Minor schakelden DAOS al eens in. “De ene club wil graag een paar sessies hulp. Dat is prima. En een andere club zoekt ondersteuning voor een langere periode. Daarin speelt geld natuurlijk ook een rol. Onze hulp voor Geleen Zuid is mede mogelijk gemaakt door sponsoren”, zo sluit Smeets af.

