Dramatische daling van sportdeelname door kinderen

Vanwege de corona-uitbraak, is het slecht gesteld met de sportdeelname door kinderen. Een belangrijke oorzaak daarvan is de sluiting van alle sportaccommodaties halverwege maart.

In april 2019 deed nog 85% van de 5-12 jarigen in Nederland wekelijks aan sport. In april 2020 is dat percentage dramatisch teruggevallen naar nog maar 35%.

35% sportdeelname door kinderen is schokkend

Deze cijfers zijn op 3 juni jl. op Papendal bekend gemaakt tijdens de presentatie van ‘Zo sport Nederland, trends en ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2019)‘.

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF: “Als ik die cijfers op me in laat werken, dan slaat de schrik me om het hart. Van 85% wekelijks sportende kinderen naar nu 35% is echt schokkend.”

Meest recente ontwikkelingen

“We zijn het aan alle kinderen verplicht om hen op te laten groeien met sport en bewegen. Maar natuurlijk wel onder passende voorwaarden. Dat maakt hen fitter, gezonder en geeft plezier.”

Het rapport ‘Zo sport Nederland’ bevat de meest recente ontwikkelingen in de sportdeelname. In het rapport staat ook de ledenontwikkeling van de clubs en de bonden tussen 2013 en 2019. Het is daarmee ook de laatste indicator van de sportdeelname door kinderen in de ‘oude’ pre-corona werkelijkheid.

Percentage snel opkrikken

“Wij wilden net die 85% in een paar jaar naar 95% opschroeven. Nu slaat de coronacrisis toe en neemt de sportdeelname vooral onder kinderen scherp af.

Dat percentage moeten wij zo snel mogelijk weer zien op te krikken, nu de buitenaccommodaties weer open zijn. En per 1 juli gelukkig, als de cijfers dat toelaten, ook de binnenaccommodaties weer.”

