CVSN-jaarverslag over enerverend startjaar 2019

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) voert de aanbevelingen uit die zijn gedaan door de Commissie De Vries. Het centrum van NOC NSF heeft nu haar eerste CVSN-jaarverslag uitgebracht.

Het CVSN geeft in het jaarverslag aan welke activiteiten het centrum heeft ontwikkeld. Het jaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van verandering, vernieuwen en implementatie.

In 2019 heeft het CVSN de basis gelegd voor de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie De Vries. De sportbonden spannen zich al steeds meer in om bij te dragen aan een veilige sportomgeving voor sporters, vrijwilligers en trainers.

Zo is al een meldplicht voor bestuurders en begeleiders ingevoerd. En bijna al bonden hebben deze al in hun reglementen opgenomen. Het beheer van het Case Management Systeem Sport ligt bij het CVSN.

Het moet inzicht geven in aard en omvang van de meldingen die in het systeem zijn gedaan. Hierdoor kan het centrum alle incidenten van de melding tot de afsluiting volgen.

De sportbonden en NOC NSF willen nu de vaart in de ontwikkeling van het CVSN houden. De bonden spannen zich al duidelijk meer in om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en aan te pakken. Het CVSN-jaarverslag van 2020 zal in het eerste kwartaal van 2021 verschijnen.

Dit verslag zal de basis vormen voor een tussentijdse evaluatie. Hierin komt zeker de uitbreiding van de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag naar emotionele en lichamelijk gevolgen aan de orde.

Het CVSN krijgt een gestage en helaas nog steeds groeiende stroom meldingen binnen. Sporters melden steeds vaker vormen van emotioneel of lichamelijk grensoverschrijdend gedrag. Door bij elke zaak betrokkenen te blijven, wordt de opvolging ervan steeds beter. Uit het CVSN-jaarverslag wordt ook duidelijk dat er nog geen sport-breed kader is voor de aanpak en sanctionering.

