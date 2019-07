Judoclub Made krijgt geen bestuur op de been

Na 56 jaar dreigt opheffing van de grote Judoclub Made. Het kader van de club met 600 leden, zit met het probleem dat het maar geen kandidaten voor een nieuw bestuur kan vinden.

Voorzitter Frank van der Made luidt de noodklok. “Het is vijf voor twaalf. Het bestuur heeft per e-mail de laatste oproep aan de leden gestuurd om zich te melden.

Bericht is hard aangekomen

“Voor 1 oktober as. moeten kandidaten voor een bestuursfunctie zich melden”, stelt Van der Made. “Anders moeten wij in oktober starten met de voorbereidingen tot opheffing.” Hij heeft het bericht medio juli verstuurd en die is bij de kern van de club hard aangekomen.

Geen 2 maar 22 jaar

O.a. bij Jenny Pals die al 47 jaar lid is en zeer actief in de wedstrijdcommissie. Voor haar is het ondenkbaar dat de club wordt opgeheven. “Maar het huidige bestuur zit er al (veel te) lang en kan geen kant op. Frank van der Made zou ooit twee jaar bestuurslid zijn maar zit er intussen al 22 jaar. Het houdt een keer op”, stelt Pals.

“Twee jaar geleden ging een commissie binnen de club op zoek naar nieuwe kandidaten voor het bestuur”, aldus Pals. “Ik weet niet of dat zo verstandig is geweest. Maar het is in ieder geval niet gelukt om kandidaten te vinden.”

Eigen pand Judoclub Made

Helga Walters zat tot anderhalf jaar geleden nog in het bestuur. “Ik denk dat de mensen bang zijn dat het veel werk is. Judoclub Made heeft een eigen pand in beheer en zo’n 600 leden. Zij zien dat maar een handje vol mensen de kar trekken.”

“Je bent geen enkele avond thuis. Het bestuur moet het werk meer kunnen verdelen.” Pals trekt het zich zo aan dat ze oppert om dan maar voorzitter te worden. “Dat is uitgesloten”, reageert Walters. “Zij doet nu al zoveel voor de club.”

