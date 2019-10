Crimineel geld lastige materie voor voetbalamateurs

Amateurvoetbalclubs worstelen met de groeiende stroom crimineel geld. Op 29 oktober bespreken de clubs in Asten en Someren wat zij tegen deze inmenging kunnen doen. Zij praten daarover met de KNVB en de Taskforce Brabant Zeeland.

Criminelen vinden steeds beter hun weg naar de amateurclubs. Bij zeker tien Brabantse en Zeeuwse clubs is sprake van witwassen, drugshandel of het zwart betalen van spelers.

Crimineel geld

Het aanbod van crimineel geld doet zich voor in alle geledingen van het amateurvoetbal. Voorzitter Daniël van Schijndel van sv Ondo zoekt meer bekendheid in de regio over dit thema.

“Steeds meer clubs worstelen met vragen op dit gebied dus willen wij er met de KNVB en de Taskforce over praten. Want de clubs moeten elkaar rond dit probleem goed kunnen vinden.”

De zeven voetbalclubs in de regio Asten en Someren zijn er op 29 oktober allemaal bij. Van Schijndel: “En wij praten het liefste met de penningmeesters erbij want zij hebben tenslotte het meeste met het geld van de clubs te maken.”

Aantrekkelijke zak geld

De KNVB schat dat twee derde van de amateurclubs het financieel zwaar heeft. En dan is ook crimineel geld aantrekkelijk. “Je wijst een sponsor met een zak geld in zo’n situatie niet direct de deur.”

De clubs willen leren om een dubieuze sponsor te herkennen. Als iemand onlangs met een tas drugs in zijn auto is gepakt, kun je makkelijk ‘nee’ zeggen. Maar het is lastig om een ‘normaal’ bedrijf waar wat rare verhalen over gaan, gelijk af te wijzen”, stelt Van Schijndel.

Tassen met pillen

Van Schijndel heeft zelf nog niet meegemaakt dat er dubieuze figuren op de stoep stonden. Maar hij twijfelt wel over sommige clubs waar hij ooit is geweest. “Clubs die binnen een paar jaar ineens drie of vier keer promoveren zijn verdacht.”

“Zij kunnen best een goede lichting hebben. Maar zij halen vaak spelers en betalen hen zwart”, zegt Van Schijndel. “Clubs zoals Türkiyemspor en Young Boys zijn er aan onderdoor gegaan. En bij vv Steenbergen stonden de tassen met pillen in de kantine.”

“De KNVB was verrast dat wij een avond organiseerde over dit onderwerp. Dat baart mij dan weer zorgen”, stelt Van Schijndel. “Maar ze wilde graag meewerken. Wij moet in feite een blok tegen criminele inmenging vormen”, zegt de voorzitter. “Ik wil de handschoen oppakken want iemand moet het doen.”

Follow @Allesportzaken