Coronavirus bron van zorg voor indoorsportbonden

De indoor sportbonden zijn blij dat de meeste competities weer begonnen zijn. Maar zij maken zich wel zorgen over het oprukkende coronavirus. En ook of de clubs de competities wel kunnen uitspelen.

Het merendeel van de binnenclubs wil gewoon wedstrijden spelen. Zij hebben wel zorgen, maar die pakken de Nevobo en de NBB samen met de clubs aan.

Elke sporthal is weer anders

Goede ventilatie en afstand houden buiten de speelvelden is belangrijk. “Maar elke accommodatie en sporthal is weer anders, dus dat vraagt om maatwerk. Sommigen clubs hebben in een hal drie velden maar slechts vier kleedlokalen. En moeten de spelers nou wel of niet douchen? Paul Broers, manager bij de Nevobo regio Zuid, heeft nog wel wat vragen.

Volgens Broers hebben alle verenigingen de afgelopen weken hard gewerkt om hun hallen coronaproof te maken. “Het lastige punt is dat de protocollen steeds wijzigen. Daar zit de Nevobo bij de clubs dus bovenop en dat vergt nogal wat van vrijwilligers.”

“Niet iedereen stond te springen om weer te beginnen”, merkte Broers. “Sommige clubs speelden liever niet tegen studententeams. Maar de competities moeten door en we houden de risico’s zo laag mogelijk. We moeten niet naar de Engelse situatie toe waarin alle binnensporten verboden zijn.”

Clubs niet gestart vanwege het coronavirus

Ook de Nederlandse Basketball Bond (NBB) kreeg de afgelopen weken veel vragen van de clubs. “Het merendeel wil gewoon weer wedstrijden spelen”, vertelt Dennis Bouwmeester van de bond.

“Er zijn wel zorgen, maar die pakken we samen met de clubs zo goed mogelijk aan. Vanwege het coronavirus hebben wel een paar clubs besloten om niet van start te gaan. En in de weekenden zijn er wedstrijden afgelast maar die heb je buiten ook.”

Of de clubs alle competities kunnen uitspelen, weet Bouwmeester niet. Deze bijzondere tijd vraagt veel flexibiliteit. En het is maar de vraag hoe lang we kunnen blijven sporten als je de oplopende cijfers ziet. De komende weken zijn daarom belangrijk.”

