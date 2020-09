Veel animo coronaregeling Friese sportkantines

Ook Friese sportkantines moeten voldoen aan alle coronaregels van het RIVM. Er blijkt bij de clubs veel behoefte aan de ondersteunende regeling van de provincie Friesland.

Er zit voor Friese sportkantines 375.000 euro in de pot van de provincie. Die verdeelt het geld volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Geld voor Friese sportkantines

Friese sportclubs kunnen sinds 7 september bij de provincie maximaal 1.500 euro aanvragen. Deze bijdrage kunnen zij gebruiken voor aanpassingen zoals het aanbrengen van stickers. Maar ook voor het plaatsen van extra schermen, extra schoonmaakbeurten en het kopen van desinfectiegel.

De regeling blijkt in een behoefte te voorzien want in één dag kreeg de provincie al zo’n 100 aanvragen binnen. Die kan de provincie in principe ook allemaal honoreren. “Er zit voorlopig genoeg geld in de pot”, zo stelde gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Clubs moeten extra investeren

Hij is verrast over het aantal aanvragen maar snapt het ook wel. “Veel sportkantines zijn maanden gesloten geweest en hebben niets verdiend. En om weer open te gaan moeten zij ook nog extra investeren. Het is goed dat daarvoor deze regeling in het leven is geroepen.”

Er zit 375.000 euro in de pot van de provincie. Die verdeelt het geld volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Clubs kunnen een aanvraag in principe tot 8 oktober indienen. Maar clubs die zeker wil zijn van een bijdrage, kunnen daarmee beter niet al te lang wachten.

Follow @Allesportzaken