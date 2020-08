Coronaproof buitensport maar zaalsporten twijfelen

Zijn alle amateursportclubs aan het begin van een nieuw seizoen wel klaar voor een ‘coronaproof’ competitie? De KNVB ziet dat de meeste clubs al goed zijn voorbereid op het nieuwe seizoen.

protocol heropening horeca Voor het begin van de competitie heeft de KNVB protocollen opgesteld om goed te beginnen. Zo moeten de kantines aan hetvoldoen.

Geen handen schudden

Voor spelers verandert ook het een en ander. Zo moeten de teams gefaseerd het speelveld op. En er geldt een dringend advies om doelpunten op 1,5 meter afstand te vieren. Ook mogen de spelers hun tegenstanders na een wedstrijd niet de hand schudden.

De KNVB verwacht geen problemen met de naleving van de regels. “De protocollen zijn doorgaans goed uitvoerbaar”, aldus een woordvoerder. “En niemand wil natuurlijk besmet raken om koste wat het kost te voorkomen dat de club dicht moet.”

“Bij hockey is het beeld vergelijkbaar’, stelt de KNHB. “De clubs doen er alles aan om de aan de protocollen te voldoen en coronaproof te zijn. Dat vraagt wat van de clubs maar we krijgen tot nu toe geen signalen dat het niet lukt.”

Ander beeld bij zaalsporten

Zaalsportclubs zijn minder zeker. “De clubs zijn er wel klaar voor maar hebben vaak toch nog vragen”, aldus een woordvoerder van het NHV. “Het faciliteren van publiek lijkt hier en daar lastig. Sommige clubs mogen de tribunes en de kleedkamer niet gebruiken. Dat levert weer allerlei nieuwe problemen op.”

Clubs vragen ook geld voor een kaartje en draaien mede op de omzet in de kantine. En op sommige clubs moeten een paar mensen de reserveringen van meer dan honderd toeschouwers bijhouden. En dan ook nog hun gezondheid verifiëren.

Voldoende ventilatie

Ook bij clubs van de Basketbalbond (NBB) bestaat wat onrust over het al dan niet coronaproof zijn. “Sommige clubs vragen zich af of de ventilatie wel voldoende is. En wat nou als we moeten spelen in een regio waar het coronavirus oplaait?” Om zorgen weg te nemen, komt de bond begin september met een eigen protocol. “Hierin beantwoorden we de vragen rond het basketbal.”

Follow @Allesportzaken