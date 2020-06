Coronafonds Roermond met 5 miljoen euro hulpgeld

Er zijn in de stad Roermond inwoners en clubs die door de coronacrisis het hoofd niet boven water kunnen houden. Die kunnen rekenen op hulp via het coronafonds Roermond, er zit vijf miljoen euro in.

Het coronafonds Roermond is er ook voor waardevolle organisaties in de stad. “Die willen wij ondanks de crisis toch behouden voor de onze lokale samenleving”, zo schrijft de gemeente.

“Maar ook organisaties of inwoners met goede en innovatieve ideeën kunnen een beroep doen op het coronafonds Roermond.” De ideeën moeten er wel op zijn gericht om besmetting te voorkomen. Een deel van het fonds zal de gemeente gebruiken om de gevolgen van corona op te vangen.

Volgens wethouder Marianne Smitsmans loopt het nu nog geen storm. “Maar er zijn al wel stichtingen en clubs die zich bij de gemeente hebben gemeld. Wij gaan natuurlijk wel beoordelen of aanvragers de formulieren naar waarheid hebben ingevuld”, vertelt de wethouder. Voor de sportclubs in Roermond gelden sinds 1 februari jl. net nieuwe subsidieregels.

De gemeente heeft die vijf miljoen niet zomaar op de plank liggen. Daarom is Smitsmans blij dat het coronafonds beschikbaar is. “Want het blijft natuurlijk wel een crisissituatie.” Vanaf 8 juni jl. kunnen sportclubs een aanvraag bij de gemeente invullen en indienen.

