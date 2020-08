Coronabesmettingen nopen voetbalclubs tot sluiting

Meerdere voetbalclubs in de regio Noardeast-Fryslân hebben besloten hun sportcomplexen vanwege coronabesmettingen dicht te gooien. Een aantal spelers van de clubs zijn positief getest op het coronavirus.

De KNVB vindt de beslissing ‘rigoreus’. “Ik begrijp het wel maar met coronabesmettingen hadden wij geen rekening gehouden”, vertelde teamleider arbitrage Nicolien Bekkink.

Zes tot acht clubs

“Meerdere spelers bij ons hebben corona”, stelde voorzitter Marco Tilma van vv Ternaard. Twee spelers van zijn club zijn positief getest voor het virus. Bij vv Wardy hebben eveneens twee spelers coronabesmettingen opgelopen.

Zes clubs hebben hun complex nu gesloten. Het zijn vv Ternaard, vv Blija, vv Holwerd, Be Quick Dokkum, vv Wardy en vv Ropta Boys. Op 12 augustus nemen twee andere clubs in de regio ook een besluit over een mogelijke sluiting van hun complex.

Ook spelers Holwerd getest

Vier spelers van voetbalclub vv Holwerd zijn onlangs ook getest. Zij waren de afgelopen week op een feestje in Ternaard waar een persoon besmet bleek te zijn. “De vier wachten nog op de uitslag”, zegt de wedstrijdsecretaris van Holwerd. “Maar deze voetballers spelen in elk geval een week niet.”

Ook vv Blija besloot voorlopig alle activiteiten te schrappen. “Er zijn bij ons op dit moment geen coronabesmettingen bekend. Maar uit voorzorg hebben wij besloten het complex dicht te houden. De selectie was al bezig met de trainingen maar het complex gaat voorlopig toch op slot”, vertelde voorzitter Dirk Kamma.

Duur van de sluiting

Hoe lang de clubs op slot gaan is per club weer anders. Zo schrapt Be Quick Dokkum alle activiteiten t/m zaterdag 15 augustus. Maar vv Ropta Boys heeft aangegeven het complex voor onbepaalde tijd te sluiten. Het afgelopen weekend schrapte vv Dokkum al alle activiteiten t/m 23 augustus. Bij de club bleken twee spelers van het eerste elftal besmet te zijn met het coronavirus.

