Corona sportloket SportDrenthe voor sportclubs

SportDrenthe en de provincie Drenthe onthulden gezamenlijk een corona sportloket voor Drentse clubs. Dit sportloket is bedoeld voor verenigingen die na de corona uitbraak met problemen kampen.

is het Corona sportloket voor clubs geopend. Hier kunnen verenigingen terecht die door de corona in de problemen zijn geraakt.

“Sportclubs beginnen nu echt de gevolgen van de lockdown te ondervinden”, stelt SportDrenthe directeur Hans de Lang. “De competities zijn al wel zo’n beetje weer gestart voor zover het de buitensporten betreft.

Maar de situatie is natuurlijk nog verre van normaal. Op elk sportpark moeten leden en bezoekers rekening houden met de 1,5-meter regel. Dat heeft gevolgen voor het publiek en de spelers. En ook in de kleedkamers gelden strenge regels, niet tegelijk douchen en afstand houden.

“De meeste clubs hebben de boel best goed voor elkaar”, zegt De Lang. Maar de gevolgen van de coronacrisis gaan juist dit seizoen hard aankomen. Vrijwel alle clubs lopen kantine inkomsten mis en verliezen sponsoren en leden. Er zijn clubs die een tweede lockdown vermoedelijk niet zouden overleven.

Het Corona sportloket is dus bedoeld om clubs te helpen die door de coronacrisis in moeilijkheden zijn gekomen. De Lang: “Wij kunnen hen helpen om boven water te krijgen waar precies de problemen zitten. Maar wij kunnen ook samen met het bestuur een plan voor de toekomst maken.”

