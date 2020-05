Corona klap voor sportclubs komt pas in 2021

NOC*NSF is teleurgesteld omdat de sportkantines van buitenclubs nog niet open mogen. Dat zegt directeur Gerard Dielissen. Maar drie Utrechtse clubbestuurders denken dat de corona klap pas in 2021 komt.

“Het is jammer want de horeca hoort erbij”, zegt penningmeester Bert van den Berg van de Baarnse MHV. “Maar wij schikken ons naar wat specialisten hebben bedacht.”

Niet namens mij

Zijn collega Jordy Boerefijn van FC Oudewater is wat pragmatischer. “Volwassenen mogen toch nog niet voetballen dus de animo is bij onze club vrij gering. En volwassenen leveren de meeste kantine-omzet op.”

Voorzitter Knies van vv Hees in Soest heeft zelfs kritiek op de uitspraak van Dielissen. “Ik vraag mij af of hij zo snel na de toespraak van Rutte namens zijn achterban kan spreken.

Hij heeft mij in elk geval niet gebeld. Hij spreekt dus niet namens mij.” Knies heeft er ook geen moeite mee dat zijn kantine dicht moet blijven. “Wij zouden half juni sowieso dicht gaan.”

Twee maten

Boerefijn vindt wel dat de overheid met twee maten meet. “Het is raar dat je wel een kroeg maar niet de sportkantine in mag.” Van den Berg snapt dat wel. “Een kroegbaas is voor 100% afhankelijk van de omzet en een sportclub niet. Ik denk ook dat dat de gedachte is achter een gefaseerde openstelling.”

Van den Berg hoopt wel dat zijn club in juni wat geld aan het clubhuis gaat verdienen. “Wij hebben een groot terras dus wij onderzoeken of we daar iets mee mogen.”

Schade valt mee

Voorlopig valt zowel voor Baarnse MHV als voor FC Oudewater de financiële schade mee. “Bij ons ligt de piek voor de inkomsten altijd in de laatste maanden van het seizoen”, zegt Boerefijn.

“Wij lopen dus veel inkomsten mis maar hoeven veel uitgaven ook niet te doen. Tel daarbij een financiële tegemoetkoming van de overheid en dan staan wij onder de streep 5.000 euro in de min.”

Beperkingen en regelingen

“Wij namen de afgelopen winter een luchthal in gebruik. Wij waren daardoor bezig met ons beste financiële seizoen ooit”, vertelt Van den Berg. “Dus dan kun je zo’n corona klap ook wat makkelijker opvangen.”

“Maar wij lopen de laatste maanden wel zo’n 30 à 40.000 euro aan barinkomsten mis. De overheid legt wel beperkingen op maar we kunnen ook een beroep doen op regelingen.”

Discussie over contributie

“Alleen moet het seizoen in september of iets later wel weer beginnen”, vervolgt Van den Berg. “Als dat niet lukt, dan zijn de gevolgen voor ons veel ernstiger.” Dat vreest Boerefijn ook. “Al was het alleen maar om de discussie over de contributie te ontlopen. Dat is onze belangrijkste bron van inkomsten. Dat wij dan wat minder kantine-omzet draaien moeten wij op de koop toenemen.”

Naschok corona klap

Boerefijn vreest dat de naschok van de coronacrisis voor clubs groter zal zijn, dan de eerste klap. “Ik voorzie dat veel sportclubs hun sponsorinkomsten zullen zien teruglopen. En wanneer komen die weer op hun oude niveau?” Knies voorziet ook de grootste problemen in het volgende seizoen. “Het zou beter zijn als meneer Dielissen zich daar druk om zou maken.”

