TEAN voert een 60 euro regel in voor alle 900 leden

Vanaf komend tennisseizoen moeten de leden van atc TEAN bij aanvang van het seizoen een extra bijdrage van 60 euro betalen. En doe je 12 uur vrijwilligerswerk dan krijg je dit bedrag terug.

“TEAN verhoogt de contributie niet. Die 60 euro is een stimulans om je in te zetten voor de club”, verduidelijkt secretaris Arno van Leeuwen.”

60 euro extra

De bar en keuken van TEAN waren vroeger verpacht. Na het vertrek van de pachter deed een groep vrijwilligers de bar al een half jaar. Maar voor komend tennisseizoen gaat de club dat anders organiseren.

Bij de start van het seizoen moet elk lid bovenop de contributie 60 euro extra betalen. Alle volwassen leden moeten een steentje bijdragen door jaarlijks drie bardiensten van vier uur te doen. Als zij dit doen krijgen zij die 60 euro teruggestort. Doen zij dit niet dan houdt de club dat geld.

Te druk voor TEAN

Acht clubvrijwilligers onderzochten deze manier van werken bij zeven clubs in de buurt. Die clubs zijn heel positief over deze opzet dus heeft het bestuur besloten om die over te nemen. “Samen kunnen wij kosten besparen en de prijzen van consumpties met zo’n 20% verlagen”, stelt Van Leeuwen.

Sommige leden vinden die bijdrage van 60 euro jammer. “Ik tennis maar één keer in de week omdat ik het altijd druk heb. Ik heb dus ook weinig tijd om bardiensten van vier uur te draaien. Dus daarom heb ik mijn lidmaatschap opgezegd.”

De commissie heeft het bestuur en de leden geadviseerd om voor elke bardienst 20 euro te rekenen. Dat is voor drie bardiensten dus 60 euro. Een lid dat de bardiensten gewoon meedraait krijgt aan het einde van het tennisseizoen die 60 euro terug.

Twaalf uur per jaar

“Als iemand geen bardienst wil of kan draaien kost dat dus 20 euro”, vertelt Van Leeuwen. “De leden kunnen via de bardienstplanner bepalen wanneer zij een bardienst wil meedoen. Maar zij kunnen voor TEAN ook ander werk doen. Er is op het park altijd wel iets te doen op te knappen, te organiseren of te onderhouden. Elk lid dat twaalf uur per jaar helpt krijgt die 60 euro terug.”

