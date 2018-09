Meer contributie als je geen vrijwilligerswerk wilt doen

Om de financiën op orde te krijgen, doet omniclub Were Di een beroep op haar 1.700 leden. Degenen die voor de club geen vrijwilligerswerk willen doen, moeten 70 euro meer contributie gaan betalen.

Leden kunnen stukjes veld ‘adopteren’ en de club vraagt Tilburg om een subsidie van 1,3 miljoen euro. Were Di wil ook meer inkomsten gaan halen uit sponsoring en het clubhuis.

Meer contributie Were Di

“Het is een pijnlijk punt in het plan ‘Were Di 2030’ om de club weer financieel gezond te krijgen”, zegt voorzitter Joost Möller. Maar het bestuur heeft het op 18 september jl. toch aan de leden voorgelegd.

Ieder lid kan kiezen wat voor vrijwilligerswerk hij of zij gaat doen en wanneer. Niet meedoen betekent dat een lid (of zijn ouders) 70 euro meer contributie moet gaan betalen.

Möller: “Ik denk dat er begrip voor is voor deze stap. Wij hebben al veel vrijwilligers die bergen verzetten maar er zijn ook veel leden die nu niets doen. En geen enkele club kan zonder genoeg vrijwilligers.”

Meer inkomsten, minder kosten

Nieuwe vrijwilligers kunnen al direct bijdragen aan meer inkomsten voor de club. Bijvoorbeeld door bardiensten te draaien of evenementen mee te organiseren zodat de omzet groeit. Of door terrein en clubhuis schoon te maken, zodat de club hieraan minder geld kwijt is.

100.000 euro

De omnivereniging heeft moeite om de lopende betalingsverplichtingen na te komen. De club heeft een bankschuld van 950.000 euro en wil nog voor eind 2018 via de leden 100.000 euro binnenhalen. Onder meer door leden stukjes veld à 10 euro per m² te laten adopteren en oud papier en textiel in te zamelen.

Wij gaan dit oplossen

“Maar met die ton is de club nog niet uit de problemen”, stelt Möller. Het plan kent meerdere pijlers zoals meer sponsorinkomsten, meer gebruik van het clubhuis en meer horeca-opbrengsten. “Wij gaan dit probleem oplossen en alle pijlers moeten worden uitgevoerd. Ook de gemeente is bij Were Di 2030 betrokken.”

Subsidie van 1,3 miljoen euro

“Het bestuur gaat een voorstel maken om aan de gemeente voor te leggen. Daarin vragen wij een subsidie van 1,3 miljoen euro voor verplaatsing van de tennisvelden.”

“Maar dat geld is ook bedoeld voor uitbreiding van het parkeerterrein en vervanging en uitbreiding van twee hockeyvelden. Deze bijdrage is echt cruciaal voor het totale plan.”

