Forse contributieverhoging HVCH Bernheze van de baan

Vv HVCH zit door corona op zwart zaad en wilde daarom de contributie met tientallen euro’s verhogen. Maar een lening van 50.000 euro van de gemeente Bernheze maakt een contributieverhoging door HVCH overbodig.

Bernheze maakt eerdaags 50.000 euro over aan HVCH, zo heeft het gemeentebestuur op 7 juli besloten. Het betreft een renteloze lening die de club in tien jaar moet terugbetalen.

Contributieverhoging HVCH van de baan

Door de corona- en dus kantinesluiting kwam de bodem van de schatkist in Heesch in zicht. Op 16 juli zou het bestuur in een BALV daarom een forse contributieverhoging gaan voorstellen.

Volgens sportwethouder Rien Wijdeven overwoog het clubbestuur een stijging van 30 procent. Clubvoorzitter Laurens Gloudemans erkent dat het om een ingrijpend voorstel ging.

“Dat is nu gelukkig van de baan. Ik denk dat wij de contributie nog wel iets moeten verhogen maar met deze lening zijn we behoorlijk geholpen.”

Klap komt extra hard aan

De coronacrisis raakt alle sportclubs. Maar bij HVCH komt de klap extra hard aan. De club heeft vrijwel geen vet op de botten zo kort na de renovatie van het clubhuis.

“Al het geld zit in de bouw in 2017 en 2018. Wij zijn toen tot op het bot gegaan”, zegt Gloudemans. “Wij staan echt niet op omvallen of zo, maar wij hebben het nu even zwaar. We moesten of extra contributie vragen of iets anders verzinnen.”

Korting op de subsidie

De club heeft zo’n 1.400 leden die tussen de 100 en 153 euro contributie betalen. BenW besloot vanwege de dreigende contributieverhoging bij HVCH in actie te komen.

Wethouder Wijdeven: “Wij vinden zo’n verhoging nu niet wenselijk omdat leden dan zouden kunnen afhaken. En Bernheze vindt sport belangrijk dus laat de gemeente de club nu niet in de steek.”

De lening is in zekere zin een voorschot. HVCH gaat namelijk tien jaar lang 5.000 euro terugbetalen door een korting op de subsidie in de komende jaren.”

