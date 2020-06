Voetbalclubs mogen 15 jarigen een contract aanbieden

Nederlandse voetbalclubs mogen in de toekomst spelers van 15 jaar en ouder een eerste contract aanbieden. Dat hebben KNVB, het bestuur amateurvoetbal en het bestuur betaald voetbal afgesproken.

Voorheen mochten clubs alleen jongens van 16 jaar en ouder aan de club binden. Nederlandse clubs lobbyden al een tijdje om daar 15 jaar van te maken. Daarmee willen zij buitenlandse interesse voor een wat langere tijd buiten de deur houden.

Kleinere clubs denken hun talent op deze wijze wat langer in de provincie te kunnen houden. En door hen een klein contract aan te bieden, zouden spelers en ouders zich ook meer gewaardeerd voelen.

Deze winst van 1 jaar is ook goed nieuws voor zaakwaarnemers. Zij mogen nu spelers van 14 jaar en 6 maanden al benaderen. In het verleden stond dit op 15 jaar en 6 maanden. Dat schuift dus nu een jaar op.

Het gaat nadrukkelijk om kleine contracten van spelers. De BVO’s vergelijken het contract voor 15 jarigen met een bijbaantje. Een jongen van 15 jaar mag ook al een krantenwijk lopen of ergens vakken vullen.

De drie bestuursorganisaties werden het op 22 mei jl. eens over de nieuwe richtlijnen. Op de eerstvolgende vergadering zullen deze organisaties het besluit ter bekrachtiging voorleggen.

