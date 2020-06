Mediabureau Meer ontwikkelt een training communicatie voor sportverenigingen. Want wat komt er voor clubs allemaal kijken bij het communiceren in en om de vereniging?

Meer beantwoordt in de training vragen over het belang van communicatie. Maar ook over de gevolgen van slechte communicatie en hoe clubs zich communicatief kunnen onderscheiden.

Communicatie voor sportverenigingen is niet zo moeilijk

Directeur Erik Riemens: “Clubs krijgen voorbeelden en zaken waar zij echt iets aan hebben. Maar heel weinig sportverenigingen scoren voltreffers met hun communicatie. Toch is het echt helemaal niet zo moeilijk. Er zijn een paar gouden regels:

– communiceren is voor 90 procent informeren;

– doe het goed of doe het niet;

– leer en leen van andere verenigingen en

– maak gebruik van kennisinstituten voor allerlei communicatiemiddelen.

Identiteit van de club

“Het vormgeven van de identiteit van een club kan op meerdere manieren. Dat kun je als bestuur doen maar daarin schuilt een groot gevaar. Leden kunnen namelijk al snel het gevoel krijgen dat zij een speeltje van het bestuur zijn. Het vormen van werkgroepen is dan een optie. Maar dat kost veel tijd en iemand moet de mensen dan wel achter de broek zit”, zo stelt Riemens.

“Je kunt ook kernwaarden bedenken om de identiteit duidelijk te maken. Denk aan de uitstraling van het sportpark of de kantine. Laat die kernwaarden dan ook in clubuitingen terugkomen zoals op de muur, op shirts of op gadgets.”

Een pay-off moet beklijven

Richt je als sportvereniging op de pay-off want die geeft richting aan de belofte die je doet. Het vertelt iets over de kern en de identiteit. Een sterke pay-off beantwoordt de vraag ‘waar staan we voor en wat onderscheidt ons?’ Een krachtige pay-off is kort, scherp en moet beklijven.

Daarover en over nog veel meer gaat de cursus communicatie voor sportverenigingen. Clubbestuurders die alvast wat meer willen weten kunnen Riemens een mailtje sturen. Of bel ‘m even op 0653 813 655.

