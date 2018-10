Communicatie medische staf en coach moet goed zijn

Professionele voetballers zijn vaker geblesseerd bij clubs met sub-optimale communicatie tussen de coach en de medische staf. Een goede overlegstructuur binnen de begeleidingsstaf is essentieel.

Professionele voetballers zijn vaker geblesseerd bij clubs waar het overleg tussen de stafleden niet optimaal is. Dit valt te lezen in een stuk van Topsport Topics .

Relatie communicatie en blessures

Een begeleidingsstaf van een professionele sportclub bestaat vaak uit een grote groep mensen. Zo maken daar vaak (assistent)coaches en fysiotherapeuten van uit. Maar vaak zitten er ook video-analisten en artsen in zo’n staf.

Maar zo’n samenstelling vraagt om een geoliede overlegstructuur. En die blijkt er in de praktijk niet altijd te zijn. Een groep Scandinavische onderzoekers heeft daarom uitgezocht welke relatie er bestaat tussen de kwaliteit van het overleg van alle stafleden en het aantal blessures bij profvoetballers.

5% meer blessures

In de clubs waar in een medische staf volgens de onderzoekers meestal goed wordt overlegd, blijkt het nogal eens te schorten aan de communicatie tussen deze staf en andere stafleden. Er is een verband te leggen tussen de kwaliteit van communicatie binnen de staf en het voorkomen van blessures.

Bij een slechte communicatie tussen stafleden kan de uitval door blessures 5% hoger zijn dan wanneer er sprake is van een goede communicatie. Om daar achter te komen hebben de onderzoekers de stafleden van 36 professionele voetbalclubs in 17 landen vragenlijsten in laten vullen.

Goede structuur opzetten

Aan de hand van deze studie valt niet te zeggen of de blessures veroorzaakt worden door sub-optimaal overleg. Maar desondanks lijkt het evident dat een goede communicatie tussen de staven problemen kan voorkomen.

En hoewel dit niet zo verrassend is, blijkt dat zelfs op het hoogste niveau toch niet vanzelfsprekend te zijn. Het is voor clubs daarom verstandig om altijd een goede overlegstructuur op te zetten en deze ook consequent na te leven.

