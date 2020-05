Commerciële horeca in maneges per 1 juni wel open

Het was enige tijd onduidelijk of de horeca in maneges na 1 juni ook open mocht. Maar een brief van minister de Jonge aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s verschafte duidelijkheid.

In de brief schrijft de minister dat para-commerciële eet- en drinkgelegenheden, als onderdeel van verenigingskantines, voorlopig dicht blijven.

Commerciële horeca in maneges

Maar commerciële horeca bij of op sportaccommodaties mag onder voorwaarden vanaf 1 juni wel open. Dit geldt dus ook voor paardensportaccommodaties met buitensportfaciliteiten en een volledige horecavergunning. Maar zij moeten dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen als andere horecagelegenheden.

Horeca in de binnenruimte

– in de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn;

– in deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1.5 meter afstand houden;

– dit geldt niet voor personen die samen een huishouden vormen. Zij moeten 1.5 meter afstand houden vanaf 3 personen;

– alle gasten moeten aan een tafel of aan de bar gebruik maken van een zitplaats;

– gasten moeten een plaatsje vooraf reserveren;

– de exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1.5 meter regel. Hij of zij is dat ook voor de overige voorschriften als ook de controle daarop.

Horeca in de buitenruimte

– buitenterrassen van commerciële horeca mogen open;

– de gasten moeten een zitplaats aan een tafel hebben en 1.5 meter afstand houden;

– dit geldt niet voor personen die samen een huishouden vormen. Zij moeten 1.5 meter afstand houden vanaf 3 personen;

– terrassen dienen aan de bovenzijde dan wel aan drie zijdes volledig open te zijn;

– de exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1.5 meter regel. Hij of zij is dat ook voor de overige voorschriften als ook de controle daarop.

Protocol heropening horeca

Alle horeca in maneges dient zich te houden aan het protocol heropening horeca van Koninklijke Horeca Nederland.

