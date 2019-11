Coevorden investeert twee miljoen in velden en LED

Sportwethouder Joop Brink maakte de afgelopen maanden een ronde langs sportclubs in Coevorden. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen want de gemeente gaat de clubs helpen met een investering van twee miljoen euro.

Coevorden komt flink met geld over de brug voor sportclubs. De gemeente draagt bij aan de eerste opknapfase voor veldrenovatie en de plaatsing van LED-verlichting.

Coevorden heeft financiële ruimte

In 2016 vond de vorige rondgang langs de clubs plaats. “Toen bleek al dat de clubs ook prima in staat waren om zelf het beheer en onderhoud te doen. Maar nu heeft de gemeente weer ruimte om te investeren”, zegt Brink

Samen met een afvaardiging van de clubs heeft de gemeente voorstellen uitgewerkt. Die zijn onlangs aan de verenigingen en hun achterban gepresenteerd. “De accommodaties moeten weer zeker 25 jaar meekunnen.”

Subsidieregeling

“Aanvankelijk was er veel vraag naar kunstgras”, stelt Brink. “Hoge kosten, aantrekkelijker alternatieven, de voorkeur om op echt gras te spelen veranderde de vraag van de clubs. Maar ook het feit dat kunstgras niet duurzaam is. Dat leidde tot de aanleg en renovatie van velden en verbetering van de toplaag met gravel.”

“De totale investering bedraagt 1,8 miljoen euro. Hiervan neemt Coevorden 1,5 miljoen euro voor haar rekening. De overige drie ton komt uit de BOSA-regeling van het Ministerie van VWS.”

De meeste buitenaccommodaties zijn in de herfst, de winter en het voorjaar in gebruik. “Voor de wedstrijden is dan ook kunstlicht nodig. Maar investeren in LED is voor clubs niet rendabel. Daarom investeert de gemeente dus 483.000 plus 260.000 euro BOSA-subsidie in LED.”

Toegankelijkheid

“Een deel van de clubs en sportvelden is al in de zomer van 2020 aan de beurt”, zegt beleidsmedewerker Jaap Scholtens. De gemeente gaat samen met het platform gehandicaptenbeleid Coevorden bekijken welke accommodaties nu minder goed toegankelijk zijn. “Voor de gemeentelijke hallen en gymzalen is al geld beschikbaar via de huidige planning”, besluit Scholtens.

