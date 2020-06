Clubkompas is dit jaar gratis voor sportclubs

Iedere club heeft last van de effecten van de coronacrisis. De kantines bleven leeg en de sponsors zitten ook in deze crisis. Hou dan maar eens inzicht in de financiële positie van de club. Daarvoor is Clubkompas ontwikkeld.

Clubkompas is een online programma waarmee sportclubs doorlopend digitaal de vinger aan de pols kunnen houden. Het programma toont ook compensatieregelingen.

Sportwethouder Theo Geldens

Een artikel het ED over de gratis cashflowscan triggerde sportwethouder Theo Geldens van Valkenswaard. Sportclubs hebben juist nu behoefte aan financieel inzicht vanwege de impact van de coronacrisis. Want hoe lang kan een club zonder kantine-inkomsten? En hoeveel sponsors zijn er al afgehaakt?

Overheidssteun via Clubkompas

Geldens wilde de scan beschikbaar hebben voor alle lokale clubs. “Sportclubs hebben doorgaans goed financieel inzicht, maar dat is in deze tijd een stuk lastiger. Het is mooi dat de clubs het programma in 2020 zelfs gratis mogen gebruiken. Het bestuur kan via Clubkompas ook gebruik maken van overheidssteun als die voor hen beschikbaar is.

Positieve reacties

De reacties van de clubs die het programma hebben geprobeerd zijn positief. Zo ook van Willem Baas, penningmeester van NUVOC in Veldhoven. “Clubkompas is intuïtief en handig voor ervaren, maar ook voor minder ervaren penningmeesters”, aldus Baas.

Ook Pieter van den Eertwegh, penningmeester bij BC Eersel vindt het een handig programma. “Ik ga ook via Clubkompas de begroting voor de club maken. Volgens mij kunnen ook niet financiële personen hier zo mee aan de slag.”

