Clubbestuurders zoeken koortsachtig naar besparingen

De sporthallen zijn leeg en de zwembaden zijn dicht en de maatregelen rond de corona-uitbraak kosten veel geld. Alle clubbestuurders zoeken nu koortsachtig naar besparingen die het omzetverlies in de kantine kunnen compenseren.

Het is topdrukte bij SportService Zwolle. Veel clubbestuurders zoeken koortsachtig besparingen als compensatie van het mislopen van de kantine-omzet.

Grote onrust clubbestuurders

De verenigingsadviseurs van SportService Zwolle hebben hun handen vol aan het adviseren van clubbestuurders. En dat zal bij de collega’s niet anders zijn. Manager Martijn Mellema: “Er heerst bij hen grote onrust want zij lopen veel omzet van de kantine mis. En vaak moeten zij wel de huur voor de sportzalen doorbetalen.”

Zwolle is volgens Mellema zeer coulant. “Clubs hebben tot september uitstel van betaling gekregen. Dat is wel verschuiving van het probleem, maar er wordt al overlegd hoe het straks verder moet. Er komt vast wel een soort compensatieregeling.”

NOW voor Sportaal

De zorgen spelen ook voor Sportaal in Enschede. “Alles ligt in elk geval tot 1 juni stil en toch zijn het geen rustige tijden”, zegt directeur Bas Morsink. “Wij zijn in gesprek met de gemeente wat wij voor de clubs kunnen doen.

Op de sportvelden is nog wel werk want het gras groeit gewoon door. Voor wat personeel is arbeidstijdverkorting toegekend. Sportaal maakt voor hen gebruik van de de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Sportbedrijf Almelo

Sportbedrijf Almelo loopt per week 40.000 euro omzet mis van clubs die hun zaalhuur niet betalen. “Vanaf de eerste maatregelen van het kabinet sturen wij de club geen facturen meer”, zegt directeur Erik Busscher. Dat ging eerst om drie weken maar dat is nu al tot 1 juni. Dat maakt de zaak wel anders.”

De VSG adviseert om wel facturen te sturen. Busscher: “Als de sportclubs compensatie krijgen, kunnen zij de facturen namelijk meteen doorsturen. En als de overheid ons als verhuurders compenseert, dan hoeven clubs niet te betalen.”

Geen zaal, geen huur

Daar zijn de zaalvoetballers van Almelo FC het niet mee eens. “Het sportbedrijf kan haar verplichtingen door deze bizarre situatie niet nakomen. Maar wij gaan geen zaalhuur betalen als een zaal niet beschikbaar is.”

Bij Sportbedrijf Almelo zit ook een deel van het personeel thuis via de NOW. “Wij mogen geen grote financiële reserves hebben. Dat betekent dat de gemeente nu wel moet bijspringen, anders gaan wij het niet redden”, zo besluit Busscher.

Follow @Allesportzaken