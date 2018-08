Hoe komen vrouwen onbelemmerd in een clubbestuur

Zo’n 20 jaar geleden beter was het beter gesteld met de man/vrouw verhouding in de besturen van sportclubs. Dit constateerde HC Rotterdam bestuurslid Erna Truijens onlangs na een interview met drie voormalige vrouwelijke leden van een clubbestuur.

Erna Truijens vond het schokkend dat er steeds minder vrouwen in een clubbestuur zitten. Daarom is zij met het thema ‘Vrouwelijke bestuurders en diversiteit in de sport’ aan de slag gegaan.

Samenstelling clubbestuur

Truijens: “Ik loop al wat jaren mee bij meerdere sportclubs en ik zie dat clubleden zich met een bestuur identificeren. Een evenwichtige samenstelling van zo’n bestuur is dus belangrijk. Hoe diverser een bestuur is samengesteld, hoe meer dat is terug te zien in de samenstelling van de leden.”

Heldere toekomstvisie

“Samen met o.m. Marita Verkaik van Rotterdam Sportsupport, wil ik dit punt stevig op de kaart te zetten. Daarom waren wij op 4 juni jl. ook aanwezig bij het NOC*NSF symposium ‘Verschil moet er zijn’ en aansluitend bij de bijeenkomst Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport.

“Daar spraken wij voorvechters voor meer vrouwen in de sport, zoals Marijke Fleuren (voorzitter FIH) en Rinda den Besten (NOC*NSF). Want clubbesturen kunnen en moeten diverser, maar verandering begint met een heldere toekomstvisie.”

Doorpakken voor een bestuur met ruimte en kansen voor iedereen

Op 6 juni jl. vond een informele avond plaats met twaalf Rotterdamse powervrouwen. Hierop werden ervaringen en ideeën uitgewisseld om helder te krijgen hoe dit thema verder moet worden uitgewerkt.

“Een nieuwe generaties meisjes en vrouwen moet in de toekomst makkelijker de weg naar een clubbestuur kunnen vinden. Zij moeten onbelemmerd hun kennis en kwaliteiten kunnen inzetten voor hun sportclub”, zo was de conclusie.

Daarvoor is in de Maasstad het ‘Rotterdamse netwerk voor vrouwen in de sport’ in het leven geroepen. Dit netwerk is overigens ook toegankelijk voor mannen.

