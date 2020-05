Club weer dicht bij overtreding sportende jeugd

De coronamaatregelen zijn sinds een paar dagen iets versoepeld. Zo mogen jongeren weer gaan sporten en alleen trainen want officiële wedstrijden zijn verboden. Anders lopen zij het risico dat club weer dicht moet.

Overtreding van de regels door spelers óf hun ouders kan leiden tot uitsluiting van deelname. Maar clubs lopen ook het risico dat zij weer moet sluiten. Dat staat in het nieuwe coronaprotocol dat NOC*NSF op 24 april jl. publiceerde. Dit protocol is samen met de VSG opgesteld. Hierin staat hoe om te gaan met de nieuwe situatie.

In dat protocol staat ook dat de clubs als eerste verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de regels. Als dat niet goed gebeurt, dan kan de gemeente ingrijpen en kan de club weer dicht.

“Bij overtreding van de noodverordening, moet een club maatregelen kunnen nemen. Zoals het uitsluiten van deelname van personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie”, zo meldt het protocol.

De sportbonden gaan op hun beurt ook met het document van NOC*NSF aan de slag. Zij bekijken wat zij nog kunnen toevoegen om bijvoorbeeld hockey- of rugbytrainingen beter te laten verlopen.

Ook zullen zij specifieke trainingsvormen voorstellen voor jongeren boven de 12 jaar. Die moeten op 1,5 meter afstand van elkaar blijven tijdens het sporten. De KNHB heeft daarvoor al regels opgesteld.

De hockeybond adviseert de clubs om uit hygiëne-overwegingen niet meer te trainen met hesjes. Ook mag alleen de trainer de bal met de hand aanraken. “En vraag spelers om een donker en een licht shirt mee te nemen.”

“Spelers mogen de bal alleen met de stick aanraken en niet spugen op het veld.” De bond vraagt haar clubs ook mee te werken als andere clubs vragen of zij gebruik mogen maken van de velden.

