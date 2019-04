Geldschieter van OFC Oostzaan krijgt jaar celstraf

De rechtbank heeft geldschieter Marwan K. van OFC Oostzaan veroordeeld tot een jaar cel voor witwassen. Deze straf is twee keer zo lang als justitie had geëist. Marjan Olfers schreef onlangs over het belang van het screenen van personen en donaties.

De rechtbank kon het witwassen van ruim een miljoen euro geld niet vaststellen. Maar K. heeft volgens de rechters tonnen heen en weer geschoven tussen Jordanië en Nederland.

Lening en giften

“De herkomst van het geld uit Jordanië is door verdachte niet inzichtelijk gemaakt. K. zegt dat dit geleend geld was van twee zakenlieden, onder wie een ander bestuurslid van OFC. En hij kreeg giften van zijn vader.

Dat zijn vader in Jordanië vermogend is, heeft K. volgens de rechtbank niet bewezen. K. kwam ook na doorvragen op de zitting niet verder dan “dat dit nou éénmaal zo is en dat velen dit bevestigen.”

Kroonprins van Jordanië

Volgens zijn advocaat staat K. in Oostzaan bekend als ‘de kroonprins van Jordanië’. “Iedereen weet dat hij van zeer gegoede komaf is.” Maar de rechtbank vindt dat onvoldoende om het vermoeden van witwassen te weerleggen. K. kon minstens vier ton uit Jordanië niet verklaren.

Contant luxe leven

K. had geen regulier inkomen of vermogen. Toch leidde hij via contante stortingen een luxe leven. Hij kocht vele exclusieve horloges en maakte dure reizen. Hij huurde voor bijna 1.200 euro per maand auto’s. K. leek veel witgewassen geld in OFC Oostzaan te steken maar dat is in het strafdossier niet hard gemaakt.

De rechters vonden niettemin de strafeis van de aanklager te mild. Zij gaan nu fors over de eis heen omdat witwassen de maatschappij ontwricht. Twee dure horloges en twee ringen zijn verbeurd verklaard. Een duur Audemars Piguet horloge dat volgens K. van een vriend is, krijgt hij terug als hij dat kan bewijzen.

