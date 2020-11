Cameratoezicht in en rond uw sportvereniging

Clubhuizen liggen vaak wat afgelegen en zijn daardoor een makkelijk doelwit van inbrekers. Veel clubs hangen dus camera’s op om hen af te schrikken. De AP heeft voor cameratoezicht echter regels opgesteld.

Cameratoezicht kan helpen om eigendommen te beschermen. Maar clubs mogen alleen onder voorwaarden camera’s ophangen vanwege de kans op inbreuk op de privacy .

Noodzaak cameratoezicht

Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn en dat is het bij veel sportclubs. Maar het moet wel zo zijn dat een club dit toezicht niet op een andere manier voor elkaar krijgt. Bijvoorbeeld op een manier die minder ingrijpend is voor de privacy. Dat moet een sportclub dus altijd eerst nagaan. Het cameratoezicht mag ook niet op zichzelf staan maar moet onderdeel zijn van een pakket van maatregelen.

Gerechtvaardigd belang

Sportclubs moeten ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van leden en bezoekers zo klein mogelijk is. Een camera in een kleedkamer of toilet gaat te ver, omdat mensen dan ongekleed in beeld kunnen komen. Een sportclub moet dus een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht.

Dat kan bijvoorbeeld het tegengaan van diefstal of inbraak zijn. De club moet eerst de belangen van de leden en bezoekers tegen het eigen belang afwegen.

Rechten klanten en werknemers

Voordat leden of bezoekers naar binnen gaan, moeten zij kunnen weten dat de club cameratoezicht houdt. Dat moet de club dus, bijvoorbeeld via bordjes of stickers, duidelijk maken. De club moet ook aangeven met welk doel de camera’s daar hangen. De AVG geeft betrokkenen de volgende rechten:

– het recht om gegevens zoals camerabeelden in te zien;

– het recht om vergeten te worden;

– maar ook het recht op beperking van de verwerking en

– het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Bewaartermijn camerabeelden

De club mag camerabeelden niet langer dan noodzakelijk (doorgaans maximaal 4 weken) bewaren. Maar het kan zijn dat via cameratoezicht een incident is vastgelegd. Dan mag de club de betreffende beelden bewaren tot het incident geheel is afgehandeld.

Follow @Allesportzaken