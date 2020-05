BVV Barendrecht voelt zich roepende in de woestijn

Het bestuur van de BVV Barendrecht heeft burgemeester Jan van Belzen een brief gestuurd. Het illegaal gebruik van de velden op sportpark De Bongerd loopt namelijk de spuigaten uit.

BVV Barendrecht huurt de velden van de gemeente. Maar een deel ervan ligt in het openbare deel van het park. Dat lokt zelfs commerciële voetbalscholen.

Schade aan de velden

Steeds vaker gebruiken mensen die geen lid zijn van de club de velden. Maar er verschijnen ook commerciële voetbalscholen die trainingen en clinics verzorgen. BVV Barendrecht heeft ook regelmatig last van beschadiging van de velden.

”Wij zien steeds meer jongelui met fietsen en scooters over de velden rijden. Dat leverde al vele malen schade op aan het kunstgras, reclameborden en hekwerken.

Roepende in de woestijn

Er zitten inmiddels drie brandplekken op het pas vernieuwde veld drie”, stelt Barendrecht-voorzitter Martin Seltenrijch. “Het probleem is al eerder bij de gemeente heeft aangekaart. Maar ik voel me een roepende in de woestijn.”

”Ook het gebruik van de velden door commerciële voetbalscholen neemt toe”, vervolgt Seltenrijch. “Die moeten elders 40 euro huur per uur per veld betalen. Zij denken dat bij ons gratis is, terwijl wij de velden van de gemeente huren.”

Gemeente kent de problemen

De gemeente is niet bereid om de velden met hekwerk af te zetten. “Dus moeten onze trainers, vrijwilligers en bestuurders de mensen van de voetbalscholen wegsturen. De verwensingen die onze mensen dan naar hun hoofd geslingerd krijgen zijn niet geschikt voor publicatie.

“Wij zijn bang dat dit probleem vandaag of morgen een keer uit de hand loopt. Wij vragen de gemeente daarom passende maatregelen. De gemeente kent de problemen en die hebben nu lang genoeg geduurd.”

Follow @Allesportzaken