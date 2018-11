Brexit en de gevolgen voor Nederlandse clubs

De EU en het VK hebben een voorlopig akkoord bereikt over de rechten van Britse burgers in de EU. Deze rechten lijken na de Brexit grotendeels te blijven zoals deze nu zijn.

De onderhandelingen over de Brexit lopen nog. Het is daarom nog niet duidelijk wat een Brit moet doen om na de Brexit in Nederland te kunnen blijven .

Criteria werkvergunning

Voor Nederlandse spelers in het VK geldt dat hun rechten grotendeels hetzelfde blijven. Maar ook voor hen is nog niet duidelijk wat hij of zij formeel moet doen om na de Brexit, in het VK te mogen blijven.

Na 29 maart a.s. zullen clubs in het VK te maken krijgen met het feit dat iedere nieuw aan te trekken EU-speler voortaan zal dienen te worden beschouwd als een niet-VK speler. Die speler moet dus een werkvergunning verkrijgen.

De huidige criteria voor het verkrijgen van zo’n werkvergunning in het VK, zijn echter zwaar. Het zal voor VK clubs dan ook onaantrekkelijker worden om EU-spelers (en dus ook vanuit Nederland) aan te trekken.

FIFA-reglementen

In artikel 19 lid 2 van de FIFA-reglementen is een uitzondering opgenomen. Op basis hiervan kunnen spelers tussen de 16 en 18 jaar worden overgeschreven van het ene naar het andere EU-land. De Brexit zou positief kunnen uitpakken voor de bescherming van Nederlandse jeugdspelers.

Maar omdat het VK uit de EU stapt kan het land geen gebruik meer maken van deze uitzondering. Het VK valt dan onder de algemene regel van de FIFA dat een overschrijving pas mogelijk is vanaf 18 jaar.

Transferwindow januari 2019

Het VK is na 29 maart a.s. dus geen EU land meer. Nederlandse clubs zullen na die datum de VK-spelers als niet-EU speler moeten gaan behandelen. Hij of zij moet dan een werkvergunning zien te verkrijgen. Het zal dan voor deze clubs minder aantrekkelijk worden om spelers uit het VK te contracteren.

Vanuit Engeland klinken geluiden vanuit de Engelse clubs om in het transferwindow van januari 2019 nog slag te slaan om talentvolle Nederlandse jeugdspelers. De FBO waarschuwt hiervoor dus op voorhand.

