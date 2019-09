BOSA-regeling sportclubs nog lang niet uitgeput

Pas twee derde van het budget voor stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) is geclaimd door sportclubs. Er is in deze BOSA-regeling dus nog maar liefst 29 miljoen euro budget over.

Clubs kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelen en -collectoren. Zij kunnen na goedkeuring in aanmerking komen voor 35% subsidie.

In BOSA-regeling nog 29 miljoen over

Via de BOSA-regeling kunnen clubs een bijdrage aanvragen van 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Een organisatie kan per jaar maximaal maar 2,5 miljoen euro subsidie aanvragen.

Voor deze regeling is in 2019 een budget van 87 miljoen euro voor handen. De volgorde van binnenkomst van de aanvragen is leidend bij de beoordeling ervan.

Binnen 22 weken

De BOSA-regeling is op 1 januari 2019 ingegaan als opvolger van de EDS-regeling. Op 6 september was voor zo’n 58 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Van alle aanvragen is bij 2,2 miljoen euro om aanvullende informatie gevraagd bij de aanvragers. Aanvragen voor een bijdrage voor activiteiten die al zijn afgerond, worden direct behandeld.

En DUS-I stelt de bijdrage voor activiteiten die nog niet zijn opgestart, vast na afronding van de werkzaamheden. Deze moet echter wel binnen 22 weken na afronding van het werk zijn aangevraagd.

